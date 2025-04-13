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У Зеленського зробили заяву про ситуацію на фронті та розкрили плани Путіна

Андрій Ганчук
13 квітня 2025, 13:16
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Окупанти чинять тиск, але Сили оборони роблять максимум і тримаються героїчно, сказав Павло Паліса.
Паліса, ВДУ
Росіяни намагатимуться просунутися на фронті - Паліса / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ОК Захід

Головне із заяви Паліси:

  • Силам оборони важко, але фронт тримається
  • Війська РФ намагатимуться просунутися і захопити нові території

Українські військові на передовій тримаються і продовжують битися, незважаючи на тиск окупантів. Росіяни надалі намагатимуться просунутися на будь-якій із ділянок фронту, щоб захопити якомога більше територій. Обстановка складна, але фронт тримається. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

В інтерв'ю Bihus.info він розповів про те, що ворожі сили не припиняють зусиль, спрямованих на подальше просування і захоплення нових територій.

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"І хлопці на передньому краї роблять максимум. Противник, вочевидь, намагатиметься далі протиснути якусь ділянку на лінії зіткнення з метою захопити якомога більше територій", - сказав чиновник.

Також він додав, що незважаючи на складну обстановку, фронт продовжує триматися.

"Я думаю, зведення з фронту ви моніторите. Загалом, я знаю, що важко. Але немає ніяких таких "все пропало" настроїв. І військові розуміють, як би не було важко, вони будуть робити і далі все, що в їхніх силах", - наголосив Павло Паліса.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Павло Паліса говорив, що війська РФ посилять наступ у квітні-травні. Окупанти збираються зосередитися на Покровську Донецької області та Запорізькому напрямку.

Росіяни хочуть створити оточення або напівоточення Сум, написали журналісти BBC з посиланням на своє джерело в Генеральному штабі ЗСУ. Є загроза Сумам, тоді як Харкову прямої загрози немає.

Росія може спробувати повторити на Харківському напрямку операцію за аналогією тієї, що була минулого року, сказав представник бригади Гарт Держприкордонслужби Олександр Даниленко. Ворог проводить ротації. Сили оборони тримають ситуацію під контролем.

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Хто такий Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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