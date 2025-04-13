США і Китай близькі до повного краху економік: у WP попередили про небезпеку

Пекін тепер абсолютно виключає стабілізацію відносин із Вашингтоном, пишуть журналісти.

https://glavred.net/world/ssha-i-kitay-blizki-k-polnomu-krahu-ekonomik-v-wp-predupredili-ob-opasnosti-10655642.html Посилання скопійоване

Пекін і Вашингтон максимально підняли ставки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ризик збройного конфлікту між США і КНР зріс

Вашингтон і Пекін рвуть зв'язки, які були запобіжником від війни

Торговельна війна, яка вибухнула між Сполученими Штатами і Китаєм, підвищує ймовірність уже збройного конфлікту між двома державами. Пекін тепер виключає нормалізацію відносин із Вашингтоном.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що обидві країни близькі до економічного краху і не мають наміру поступатися одна одній.

відео дня

"(США і Китай, - ред.) як ніколи близькі до повного економічного краху, оскільки президент Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін відмовляються відступати в торговельній війні, яка перетворилася на гру "хто перший злякається" з високими ставками", - вважають журналісти.

Така ситуація підвищує не лише загрозу масштабних економічних наслідків для всього світу, а й створює ризики вже військового конфлікту двох держав.

"Пекін терпів підвищення тарифів та інші підвищення, поки вони думали, що у них є шанс сісти з Трампом і стабілізувати відносини. Тепер це повністю виключено", - вважає керівник Центру дослідження Китаю в корпорації Rand.

Крім того, у WP зазначили, що напружені відносини США і Китаю згладжувалися потоком торгівлі та інвестицій, а розрив таких зв'язків може призвести до фундаментальних змін у світовій економіці і підвищити ймовірність реальної війни.

Мита США проти Китаю і реакція Пекіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше американський президент Дональд Трамп ввів мита на товари понад 180 світових держав. Тариф для Китаю становив 34%.

Вже 9 квітня Трамп призупинив мита для країн на 90 днів, однак для Китаю мита були підняті до 125%. Загалом, тариф для Пекіна становив 145%.

У відповідь Китай вирішив підвищити мита на всі товари, які прямують зі США до КНР, з 84% до 125%. Тарифи мали набути чинності 12 квітня.

Інші новини:

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред