"Як це можливо?": Галкін засудив РФ за ракетний удар по Сумах

Максим Галкін підтримав постраждале місто та його змучених атаками країни-окупанта жителів.

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Ракетний удар по Сумах 13 квітня - Галкін підтримав українців / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, pexels.com

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У Сумах десятки жертв і поранених унаслідок влучання російських ракет по центру міста

Максим Галкін засудив атаку країни-терориста по Сумах

Вербна неділя 2025 року обернулася для України страшною трагедією - вранці 13 квітня країна-агресорка завдала два балістичні удари по центру Сум. Людна вулиця за лічені хвилини перетворилася на концентрацію вогню, болю, горя і сліз руками російських військових.

ДСНС все ще працюють на місці прильоту - деблокують загиблих і надають допомогу пораненим. Станом на 15:35 кількість жертв становить 32 людини (з них двоє дітей), поранених - 99 (з них 11 дітей).

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Російський комік Максим Галкін, визнаний у країні-окупанті іноземним агентом за відкриту підтримку України, засудження війни і критику кремлівської влади та її дармоїдів, у своєму блозі в Instagram опублікував фото з місця трагедії в Сумах. "Ще одна російська ракета у Світле Православне свято?! Як це можливо? Десятки загиблих. Суми - душею з вами. Співчуття родинам загиблих. Дай Бог вибратися постраждалим!" - відреагував він на ракетний удар по Сумах.

Ракетний удар по Сумах 13 квітня - Галкін підтримав українців / instagram.com/maxgalkinru

Удар по Сумах у Вербну неділю - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. З'ясувалося, що окупаційні війська агресора росії завдали два ракетні удари по місту.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Сумах і повідомив про десятки загиблих цивільних. За його словами, ракети влучили у звичайну міську вулицю: постраждали житлові будинки, освітні заклади, автомобілі.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетами з касетною бойовою частиною. Ракета вибухнула в повітрі, найбільше жертв було в тролейбусі - майже всі пасажири загинули.

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