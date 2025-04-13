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"Тролейбус смерті": кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі

Юрій Берендій
13 квітня 2025, 13:25
1174
Кількість загиблих внаслідок удару РФ балістикою із касетною бойовою частиною по Сумах зросла до 24, ще 84 особи отримали поранення, серед них є діти.
'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі
Кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі / Колаж Главред, фото: Сумська міська рада, ДСНС України

Внаслідок російського удару балістичними ракетами по середмістю Сум вже відомо про 21 загиблого, кількість постраждалих стрімко зростає. Про останні дані щодо кількості жертв повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За останніми даними, озвученими міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком станом на 12:20, загинула 21 особа, ще 83 людини отримали поранення, серед них — семеро дітей. Усім постраждалим надається медична допомога, екстрені служби працюють на місці трагедії.

"Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Суми, горюємо з вами", - написав він у Telegram.

відео дня
  • 'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі
  • 'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі
  • 'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі
  • 'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі
  • 'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти завдали удару по місту ракетами з касетною бойовою частиною. За його словами, ракета вибухнула в повітрі, найбільше жертв було у тролейбусі — майже всі пасажири загинули.

"Це тролейбус смерті, на жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людину загинула, 84 поранено, серед них семеро дітей", - сказав голова Сумської ОВА.

Пізніше ДСНС України повідомила, що станом на 13:00 в результаті двох ракетних ударів по місту загинуло 24 людини, зокрема одна дитина. Ще 84 особи отримали поранення, серед них — семеро дітей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль засудив цей варварський удар, назвавши його цинічною атакою по мирних громадянах у святковий недільний день, коли люди перебували поблизу цивільних об’єктів. Він висловив щирі співчуття родинам загиблих.

"Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки. Російські терористи нестимуть відповідальність за свої злочини. Світ мусить діяти. Більше, ППО, більше зброї, більше санкцій проти рф — це збережені життя тисяч мирних людей", - резюмував він.

'Тролейбус смерті': кількість жертв удару РФ по Сумах швидко росте, нові деталі
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Сумах 13 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська здійснили два ракетні удари по місту Суми, пролунали потужні вибухи. Є велика кількість загиблих і постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.

У Вербну неділю загарбники свідомо завдали удару по мирному населенню Сум, аби спричинити якомога більше жертв, заявив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю атаку, підтвердив загибель десятків цивільних і підкреслив, що Росія навмисно продовжує терористичні дії та затягує війну.

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Хто такий Ігор Клименко?

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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