"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупант

Насильство / Радіо Свобода, pixabay

З кожним днем стає все більше відомо про злочини окупантів в Київській області. Як розповіла мешканка одного з сіл під Києвом, її зґвалтував 19-річний російський солдат.

Жінка попросила не показувати її обличчя.

"Мене всю трясе досі. Я не можу в себе прийти, прошу сильні заспокійливі. Кошмари сняться, що вони мене шукають, що вони мене наздоганяють. Я була налякана до жаху. Два тижні людям на очі не попадалася", - розповіла жінка журналістам Радіо Свобода.

За її словами, російські військові "ходили тут, їсти просили".

"Хто мародерив, а хто так. Люди давали, бо боялися. Я не виходила. Бачила їх і ховалася у дядька Віті. Я так тряслася, була готова в щілину залізти, щоб мене не бачили", – розповідає вона.

Вона згадує, що її зґвалтували дев'ятого березня.

"Дев'ять годин вечора, ми вже лягаємо спати з чоловіком. Стук у двері. Я подумала, може, це дядько Вітя, сусід. Відкриваю - стоять три окупанти, - розповідає Світлана. - Той же хлопець, який до нас приходив, і ще двоє. Їх командир і ще один. Мене починає трясти. Я боялася. Питаю: "Ви нас не вб'єте?" Він каже: "Якщо зробите так, як ми хочемо, – то не вб'ємо". Я вийшла з ними. Командир каже: "Наші хлопці випили і хочуть розслабитися".

"Мене повели до Наташі (сусідки). У них хвіртка. Стукати. Даня, 19 років йому, давай мене лапати. Він був з автоматом. Я не могла чинити опір. Виходить чоловік Наташі. Вони йому: "Ми заберемо твою жінку, і нічого з тобою не трапиться". А він не пускає: "Я теж росіянин. Ти що, будеш в свого російського стріляти?" І той йому в голову угу-у-ух", - розповідає Світлана.

Як каже жінка, окупанти дуже жорстко поводилися.

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"Знайшли вони Наташу. І повели нас в інший будинок. Як її ґвалтували, я не бачила, її на інший поверх повели. А той Даня зі мною на першому. Я боялася. Я не знаю, я просто дивом вибігла. Даня - за мною. Дуже жорстокий був. Я думала, що він мене вб'є. Це не люди. Я розумію, що така, як я, не одна. Вони багато кому зла зробили", - підкреслює жінка.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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