"Відплата невідворотна": у Генштабі готують жорстку відповідь РФ за удар по Сумах

Головне:
- Кількість загиблих у Сумах збільшилася до 34, постраждало 117 осіб
- РФ отримає невідворотну відплату за удар по Сумах, заявили в Генштабі
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня, збільшилася до 34 осіб, серед них дві дитини.
"Суми: станом на 18:00 загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей", - ідеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України у відповідь на удар по Сумах.
"Росія отримає тільки нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об'єкти, озброєння і техніку - скрізь, де б вони не були", - ідеться в повідомленні.
У Генштабі наголосили, що Росія вкотре демонструє, що вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. У відомстві зазначили, що російські воєнні злочини не мають терміну давності, а злочинці мають понести заслужене покарання.
"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули й дістали поранення десятки мирних людей", - ідеться в генштабі.
У відомстві додали, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики - воювати з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони і звичаї війни.
Удар РФ по Сумах - останні новини за темою
Раніше у Трампа відреагували на російський удар по Сумах. Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні в Україні, зазначив Кіт Келлог.
Нагадаємо, в ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.
Більше новин:
- "Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
- "Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні
- Удар по Кривому Рогу: США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред