"Відплата невідворотна": у Генштабі готують жорстку відповідь РФ за удар по Сумах

Військові злочини РФ не мають терміну давності, а злочинці понесуть покарання, заявили в Генштабі.

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Наслідки удару РФ по Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Кількість загиблих у Сумах збільшилася до 34, постраждало 117 осіб

РФ отримає невідворотну відплату за удар по Сумах, заявили в Генштабі

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня, збільшилася до 34 осіб, серед них дві дитини.

"Суми: станом на 18:00 загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей", - ідеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України у відповідь на удар по Сумах.

"Росія отримає тільки нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об'єкти, озброєння і техніку - скрізь, де б вони не були", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Росія вкотре демонструє, що вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. У відомстві зазначили, що російські воєнні злочини не мають терміну давності, а злочинці мають понести заслужене покарання.

"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули й дістали поранення десятки мирних людей", - ідеться в генштабі.

У відомстві додали, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики - воювати з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони і звичаї війни.

Удар РФ по Сумах - останні новини за темою

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Нагадаємо, в ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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