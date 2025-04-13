Заморозки вдарили по цінах: які продукти незабаром можуть подорожчати в Україні

Різке похолодання, яке нещодавно накрило Україну, вплинуло на дозрівання деяких овочів.

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Імпортні овочі вбережуть баланс на ринку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Томич:

Похолодання відіб'ються на ціновій політиці на ринку

І без того дорогі овочі зростуть у ціні

Пауза із холодами, морозами і снігами у квітні вплинула на овочеві культури, тому на ринку може зрости вартість огірків, помідорів та перцю. Про це в етері КИЇВ24 розповів голова союзу українського селянства Іван Томич.

За його словами, через низьку температуру повітря буде зміщено дозрівання цих плодів, що безумовно відіб'ється на ціновій політиці на ринку, вона зростатиме.

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На питання ведучої щодо того, на скільки відсотків може зрости ціна на овочі, голова союзу українського селянства відповів, що розрахувати наразі це нереально, але зростання вартості овочів неминуче. При цьому різкого скачку цін чекати не варто.

"Ми зараз стаємо в значній мірі імпортозалежними, тож тут ситуація складається таким чином, що надто різкого подорожчання не буде за рахунок того, що буде імпорт", - зазначив Томич.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що перед Великоднем трішки знизилась ціна на вершкове масло, яке дорожчало вже пів року. Однак здешевшання не можна назвати суттєвим.

Натомість в Україні напередодні великодніх свят знову зросли ціни на яйця. Протягом лютого 2025 року вартість цього продукту піднялася на 3,5%, а якщо порівняти з лютим 2024 року - то на 1,8%.

Раніше також повідомлялося, що українські фермери почали активно підвищувати ціни на білокачанну капусту. З початку поточного тижня вартість овоча зросла в середньому на 10%.

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Хто такий Іван Томич? Іван Томич - український політик. Президент Асоціації фермерів та землевласників України (грудень 1997 — лютий 2007); голова Партії вільних селян і підприємців України (з листопада 2005); радник Прем'єр-міністра України на громадських засадах (вересень 2008 — березень 2010), пише Вікіпедія.

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