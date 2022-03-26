Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 років

Війська Росії / Reuters

Російські окупанти продовжують вчиняти звірства на території України. Вони вбивають, калічать і катують людей, гвалтують жінок і дівчат.

Одним з моторошних оповідань поділилася користувач Facebook, яка передала слова знайомого медика.

Жінка розповіла, що нещодавно до неї привезли людей, раніше захоплених окупантами в полон - серед них були і дівчата віком від 15 до 20 років.

За словами цієї жінки, окупанти неодноразово ґвалтували цих дівчат, у них залишилися сліди жорстокого поводження.

Вона зазначила, що потерпілі стікали кров'ю.

Крім того, СБУ перехопила розмову окупантів, де вони зізналися в жорсткому поводженні і насильстві жінок.

Вояка з окупаційного війська Російської Федерації розповідає: "У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку".

Навіть самому загарбнику противно від цього і він каже, що ґвалтівників треба "розстріляти нах*й".

Його дружина, судячи з розмови, теж неабияк шокована почутим про звірства російських військових в Україні.

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