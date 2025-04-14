44-роки різниці та спільна дитина: Мік Джаггер заручився з балериною

Мелані Гемрік уперше підтвердила, що окільцювала 81-річну рок-зірку.

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Мік Джаггер заручився з Мелані Гемрік - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/mickjagger, instagram.com/melhamrick

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Мелані Гемрік і Мік Джаггер заручені

Балерина розкрила деталі її стосунків із "ролінгом"

Британський рок-співак і лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер зустрів балерину, хореографиню і письменницю Мелані Гемрік у Японії в лютому 2014 року, але бурі почуттів між ними тоді не виникло. Іскра запалилася лише кілька місяців по тому, після того, як Джаггер запросив танцівницю в Цюрих. Там зав'язався їхній роман. У грудні 2016 року Мелані народила Міку восьму (і першу спільну) дитину - хлопчика на ім'я Деверо Октавіан Безіл.

Уже кілька років ходять чутки про те, що 37-річна балерина і 81-річний музикант заручені, проте раніше пара утримувалася від коментарів з цього приводу. Лише нещодавно, в інтерв'ю для Paris Match, Гемрік підтвердила - Джаггер уже одягнув заповітну каблучку на її безіменний палець. Щоправда, з весіллям вони зовсім не поспішають.

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"Ми заручені вже два або три роки. Можливо, колись ми одружимося, а може, й ні. Ми такі щасливі в нашому нинішньому житті, що я занадто боюся щось змінювати. Ми намагаємося підтримувати одне одного, бути поруч і стежити за тим, щоб усі були щасливі. Це все, що для мене важливо, і все, до чого я прагну", - каже наречена рок-зірки.

Мік Джаггер і Мелані Гемрік із сином Деверо / instagram.com/melhamrick

Мік Джаггер і Мелані Гемрік щасливі разом уже 11 років / instagram.com/melhamrick

Деверо Октавіан Безіл Джаггер - восьма і найменша дитина Міка Джаггера / instagram.com/melhamrick

Зазначимо, що це буде другий шлюб для Міка Джаггера, відомого своїми численними романами. У нього є 8 дітей від 5 різних жінок, п'ятеро онуків і навіть одна правнучка.

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Хто такий Мік Джаггер? Сер Майкл Філіп Джаггер - британський рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст рок-гурту The Rolling Stones. З 1998 року входить до Зали слави рок-н-ролу, з 2004 року (з моменту заснування) - до Зали слави музики Великої Британії (UK Music Hall of Fame). У 2008 році американський журнал Rolling Stone помістив Джаггера на 16-те місце у списку 100 найвидатніших співаків усіх часів, а в аналогічному списку з 200 найвеличніших співаків усіх часів, опублікованому 2023 року - на 52-ге місце, повідомляє Вікіпедія.

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