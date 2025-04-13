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"Казав, що не треба": Віктор Павлік відкрито висловився про пластику дружини

Анна Підгорна
13 квітня 2025, 21:55
97
Артист прокоментував своє ставлення до змін у зовнішності Каті Репяхової.
Віктор Павлік, Катерина Репяхова
Віктор Павлік особисте життя - співак висловився про операції Каті Репяхової / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Стисло:

  • Катя Павлик зробила кілька пластичних операцій на обличчі
  • Її зірковий чоловік загалом цю ідею не схвалює, але дружину підтримує

Удосконалення зовнішності для Катерини Репяхової - важливий елемент самореалізації нарівні з розвитком бізнесу, блогу та благоустроєм родини. Своїми б'юті-експериментами вона вельми задоволена, чого не скажеш про її чоловіка, українського співака і Народного артиста України Віктора Павліка.

В інтерв'ю для шоу "Ближче до зірок" він прокоментував перевтілення коханої. Артист зазначив, що в його особистих переконаннях втручання в зовнішність неприпустимі. Однак він приймає прагнення Катерини ставати кращою версією себе та її неймовірну завзятість. До того ж, знаючи, що чоловік не схвалює її експерименти, вона перестала питати його думки.

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"Мене ж ніхто не питає в цілому. Моя думка з самого початку, я кажу, що я не прихильник того, щоб вмішуватися у тіло взагалі. Я знаю, що вона все одно не послухається мене. Я казав, що не треба, але вона звичайно, то зробила. І мама їй не заборонить, і я не можу заборонити. Така її врода. Така її натура, що якщо вона вирішила щось робити, то вона це робить", - з усмішкою каже Віктор Павлік.

Віктор Павлік
Віктор Павлік особисте життя - співак висловився про операції Каті Репяхової / Скриншот YouTube

Нагадаємо, навесні 2023 року Катя Репяхова зважилася на перше серйозне хірургічне втручання - вона змінила форму носа за допомогою ринопластики, а також зробила ліпофілінг підборіддя. Жир для цієї процедури хірурги брали з живота дружини співака.

Однак ліпофілінг має тимчасовий характер. За два роки після ринопластики, у березні 2025-го року, Реп'яхова пройшла повноцінну корекцію підборіддя з вживленням імпланта - ментопластику.

Катя Репяхова
Катя Репяхова в березні 2023 року після ринопластики та ліпофілінгу / instagram.com/repyahovakate
Катя Репяхова
Катя Репяхова в березні 2025 року після ментопалстики / instagram.com/repyahovakate

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Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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