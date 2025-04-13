"Змушують ЗСУ відступати": у WSJ розкрили нову тактику просування РФ

РФ має перевагу в артилерії з самого початку війни, при цьому ворожу артилерію доповнили ударними БПЛА.

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РФ намагається наступати на позиції ЗСУ з новою тактикою / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

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РФ створює ефект снігової грудки, змушуючи українських військових відступати

Ворог має перевагу в артилерії з самого початку війни

Тактика, яка дає змогу армії країни-агресора РФ просуватися на фронті, поєднує роботу безпілотників, що виявляють цілі, та міць бомб і артилерії, що прокладають шлях піхоті для захоплення нових територій.

"Кожен елемент атаки підтримує інші, що проходять одночасно або хвилями. Це створює ефект снігової кулі, змушуючи українських військових відступати", - йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

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Зазначається, що в повітрі над лінією фронту в будь-який момент часу перебувають сотні російських розвідувальних БПЛА, зокрема - Орлан, які майже постійно "висять" у небі поблизу лінії фронту, намагаючись виявити ключові опорні пункти або командні центри ЗСУ.

І одразу після того, як росіяни отримують розвіддані, літаки РФ злітають з аеродромів у глибині РФ, несучи радянські бомби вагою до 3 тонн, оснащені системами наведення, і скидаючи їх.

Уточнюється, що РФ має перевагу в артилерії від самого початку війни, водночас ворожу артилерію доповнили ударними безпілотниками, такими як Ланцет, ефективними проти української бронетехніки та артилерії.

"Вони також використовують артилерію і дрони для ударів по транспортних засобах, які доставляють свіжі війська або припаси на передову або намагаються евакуювати поранених", - підкреслюють автори.

Найчастіше також РФ відправляє штурмовиків до лінії фронту на невеликих швидких транспортних засобах, таких як мотоцикли. Їхня головна мета - вижити досить довго, щоб виявити позиції українських солдатів, які стріляють по них. Потім російська артилерія може націлитися на позиції українців.

Результатом такої тактики стає виснажливий наступ на зруйновані українські міста та села ціною тисяч вбитих і поранених щотижня, додали у WSJ.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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