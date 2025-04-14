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Убивство батьків і замах на Трампа: у США підліток хотів утекти в Україну

Олексій Тесля
14 квітня 2025, 02:30
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Нікіта Касап двічі вистрілив у свою матір - у живіт і один раз у шию, а вітчима застрелив у голову.
Скріншот
/ Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

  • Нікіта Касапа затримали у справі про вбивство його батьків
  • У підозрюваного знайшли документ із закликом до вбивства Трампа

У США затримали 17-річного хлопця Нікіту Касапа у справі про вбивство його батьків. Сім'я проживала у штаті Вісконсин.

Поліцейські встановили, що матір Микити Тетяну Касап і його вітчима Дональда Маєра було вбито 11 лютого, повідомляє CNN.

відео дня

Повідомляється, що син двічі вистрілив у свою матір - у живіт і один раз у шию, а вітчима застрелив у голову. Ймовірно, понад 2 тижні хлопець перебував у будинку разом із мертвими тілами.

Поліцейські згодом затримали підозрюваного за кермом авто. У машині виявили 14 тисяч доларів, ювелірні вироби та револьвер.

У телефоні 17-річного Касапа знайшли докази його причетності до "неонацистських расово вмотивованих екстремістських поглядів", а також фото і тристорінковий документ із закликом до вбивства Трампа, виготовлення бомб і здійснення терактів.

При цьому Касап розповідав своєму однокласнику, що нібито він спілкувався з кимось у Росії в Telegram. А в його телефоні знайшли повідомлення про можливість підготовки втечі в Україну.

"Скільки мені потрібно буде переховуватися, перш ніж мене перевезуть в Україну? Один-два місяці? Так поки в Україні, я зможу жити нормальним життям? Навіть коли дізнаються, що я це зробив?" - йшлося в листуванні підозрюваного.

Також уточнюється, що його мотивами було прагнення до політичної революції в США і "порятунку білої раси".

Крім того, у документі були зображення Гітлера зі словами "ВІТАЄМО ГІТЛЕРА, ВІТАЄМО БІЛУ РАСУ, ВІТАЄМО ПЕРЕМОГУ".

Зазначається, що хлопець родом із Молдови і має родичів за кордоном.

Раніше повідомлялося про те, що американці масово виступають проти Трампа. За результатами опитування більшість американців вважають, що Трамп веде Америку неправильним шляхом.

Як повідомляв Главред, раніше американці масово вийшли на мітинги і вигукували гасла зі словами "імпічмент Трампу". Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрат. Люди вигукують гасло "Жодних королів", бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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