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"РФ керують убивці": у ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах

Олексій Тесля
13 квітня 2025, 15:31
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Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".
Макрон, Суми
Еммануель Макрон прокоментував удар РФ по Сумах / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSSUMY, Facebook/EmmanuelMacron

Головне:

  • Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії"
  • Еммануель Макрон закликав до "рішучих заходів" проти РФ
  • Гітанас Науседа назвав удар РФ по Сумах "ляпасом усім, хто бажає миру"

Після удару РФ по центру Сум голова Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".

Як написав він у соціальній мережі Х, відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності.

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"Я обурений злочинною ракетною атакою Росії на центр міста Суми. Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває тільки тому, що Росія так вирішила", - наголосив він.

"Моє серце з жертвами, їхніми родинами та всіма, хто постраждав від чергового брутального акту агресії. Європейський Союз завжди буде з героїчним народом України", - запевнив Кошта.

"Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності перед правосуддям", - додав голова Європейської ради.

Скріншот
/ @eucopresident

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон на тлі трагічних подій у Сумах наголосив на необхідності "рішучих заходів, щоб змусити Росію припинити вогонь".

"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в центр міста Суми в Україні, внаслідок чого знову загинули десятки мирних жителів, зокрема діти. Усім відомо, що тільки Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що тільки Росія вирішила її продовжувати. Всупереч людським життям, міжнародному праву і дипломатичним пропозиціям президента Трампа", - написав він у Х.

"Потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Франція невтомно працює над цим разом зі своїми партнерами", - наголосив він.

"Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить опір: наша солідарність, наша повага, наша відданість", - додав президент Франції.

Скріншот
/ @EmmanuelMacron

Президент Литви Гітанас Науседа назвав російський удар по мирних жителях Сум "ляпасом усім, хто прагне і бажає миру" і запевнив Україну в непохитній підтримці.

"Ще один мерзенний російський військовий злочин - цього разу в самому центрі Сум. Це ляпас усім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ має застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних мешканців і дітей", - написав він у соціальній мережі Х.

"Наші серця з сім'ями жертв і поранених. У цю годину болю Литва підтверджує свою непохитну прихильність підтримці України та президента Зеленського до досягнення справедливого миру", - додав він.

Скріншот
/ @GitanasNauseda

При цьому глава дипломатії ЄС Кая Каллас написала в соцмережі Х, що "серце розривається на шматки через кадри із Сум цього ранку, коли жителі зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети".

"Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, в той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом", - зазначила глава дипломатії Європейського Союзу.

Скріншот
/ @kajakallas

Крім того, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила ракетну атаку Росії на Суми, назвавши її ще одним військовим злочином.

"Жахлива російська атака на Суми сьогодні вранці - дві балістичні ракети влучили в центр міста. Саме тоді, коли парафіяни зібралися на службу у Вербну неділю! Ще один із серії воєнних злочинів!" - написала в соцмережі Х.

'РФ керують убивці': у ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах
/ Главред

Водночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи російський ракетний удар по Сумах, висловив думку, що Росія не зацікавлена в мирному процесі, вона "не хоче змінюватися".

"Я думаю про всіх, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне до миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру. Чеська Республіка залишається з Україною", - написав Ліпавський у соціальній мережі Х.

Скріншот
/ @JanLipavsky

Удар РФ по Сумах - останні новини за темою

Раніше президент Володимир Зеленський поділився подробицями перебігу рятувальної операції в Сумах. Кількість постраждалих наближається до сотні.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. У результаті десятки людей загинули й дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетами з касетною бойовою частиною. Ракета вибухнула в повітрі, найбільше жертв було в тролейбусі - майже всі пасажири загинули.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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