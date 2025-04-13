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"Наші серця розбиті": у Сумах російська ракета забрала життя усієї сім'ї Мартиненків

Руслана Заклінська
13 квітня 2025, 19:28
169
Від ракетного удару по центру Сум загинув шестикласник Максим та його батьки.
'Наші серця розбиті': у Сумах російська ракета забрала життя усієї сім'ї Мартиненків
Російська ракета обірвала життя школяра Максима та його батьків / Колаж: Главред, фото: Старосільський ліцей

Що відомо:

  • Ракетний удар в Сумах вбив усю сім'ю Мартиненків
  • Загалом загинуло 34 людини
  • Постраждало 117 осіб, серед яких 15 дітей

Унаслідок ракетної атаки по центру Сум, який стався у Вербну неділю, 13 квітня, загинуло 34 людини. Серед жертв — ціла сім'я Мартиненків. Про це повідомили у Старосільському ліцеї.

За повідомленням навчального закладу, жертвами російської атаки стали Максим Мартиненко та його мати з батьком. Максим навчався у 6 класі Старосільського ліцею.

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"Зі співчуттям у серцях…Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, станом на 18:00 внаслідок російської атаки по Сумах загинуло 34 людини. Серед загиблих є 2 дитини. Крім цього, кількість постраждалих зросла до 117 осіб, з них - 15 дітей.

  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА

Ракетний удар по Сумах 13 квітня - новини України

Як повідомляв Главред, у неділю, 13 квітня, російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум. Унаслідок атаки загинули десятки мирних жителів, серед них — діти. На місці трагедії безупинно працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що удар був цілеспрямовано нанесений саме на Вербну неділю, аби завдати максимальної шкоди мирному населенню.

Президент України Володимир Зеленський назвав удар жахливим актом терору. У своєму зверненні він підкреслив, що ракети вдарили по звичайній вулиці, поруч із житловими будинками та навчальними закладами.

Згодом стало відомо, що найбільших жертв спричинив другий удар по Сумах. Балістична ракета з осколковими елементами вибухнула у повітрі, аби завдати максимум жертв серед цивільних, повідомив керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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