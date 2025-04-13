Трагедія в Сумах, реакція світу та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 13 квітня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 13 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України, Генштаб ЗСУ

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Трамп зробив різку заяву щодо війни після візиту Віткоффа до Путіна

Американський президент Дональд Трамп заявив, що відносини між країною-агресором Росією та Україною, мовляв, можуть бути хорошими. Начебто тепер настає момент, коли треба "або змиритися, або заткнутися". Однак "усе йде добре".

Як повідомляє CNN, на борту літака Air Force One він розповів журналістам про свою думку з приводу дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

відео дня

В Оренбурзі в районі ТЕЦ прогримів потужний вибух: сталася пожежа, деталі

У ніч на 13 квітня країна-агресорка Росія атакувала Україну безпілотниками. Лише на Київ та його околиці летіло 30 ворожих дронів. Про наслідки атаки повідомили в КМВА.

Повідомляється, що засобами ППО було знищено 19 БпЛА, при цьому постраждалих та руйнувань у столиці немає.

РФ може повторити операцію в напрямку другого міста України - прикордонники

Російські окупанти можуть спробувати повторити таку саму операцію, яку ворог провів у травні минулого року, коли атакував на півночі Харківської області. У ворога достатньо сил. Проте Сили оборони контролюють ситуацію на напрямку. Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гарт 1-го прикордонного загону Державної прикордонної служби Олександр Даниленко.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що ворог проводить ротації на Харківському напрямку.

Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці

Окупаційні війська агресора Росії завдали двох ракетних ударів по місту Суми. Прогриміли вибухи. Багато загиблих, є постраждалі. На місці події працюють рятувальники. Відомо про 21 загиблого. Поранено 83 особи, серед них 7 дітей.

Росіяни завдали ударів по Сумах

У Повітряних силах зранку, 13 квітня, заявили про швидкісну ціль на Сумщині. Також було повідомлення про пуск коригованих авіабомб у напрямку Донецької та Сумської областей.

Пізніше, за інформацією Суспільне Суми, у місті прогриміло два вибухи.

"Десятки загиблих та поранених": Зеленський назвав нові деталі удару по Сумах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Сумах і повідомив про десятки загиблих цивільних. Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram.

Президент Зеленський назвав удар російською балістикою по Сумах жахливим. За його словами, ракети влучили у звичайну міську вулицю: постраждали житлові будинки, освітні заклади, автомобілі. І це сталося у Вербну неділю, коли люди прямували до церков, на свято Входу Господнього в Єрусалим.

У Зеленського зробили заяву про ситуацію на фронті та розкрили плани Путіна

Українські військові на передовій тримаються і продовжують битися, незважаючи на тиск окупантів. Росіяни надалі намагатимуться просунутися на будь-якій із ділянок фронту, щоб захопити якомога більше територій. Обстановка складна, але фронт тримається. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

В інтерв'ю Bihus.info він розповів про те, що ворожі сили не припиняють зусиль, спрямованих на подальше просування і захоплення нових територій.

Внаслідок російського удару балістичними ракетами по середмістю Сум вже відомо про 21 загиблого, кількість постраждалих стрімко зростає. Про останні дані щодо кількості жертв повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За останніми даними, озвученими міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком станом на 12:20, загинула 21 особа, ще 83 людини отримали поранення, серед них — семеро дітей. Усім постраждалим надається медична допомога, екстрені служби працюють на місці трагедії.

"Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Суми, горюємо з вами", - написав він у Telegram.

Росія вдарила по дитячому саду в Харкові: що відомо про наслідки атаки

Росія вчергове завдала удару по Харкову. Відомо про влучання в дитячий садок в Київському районі міста. Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, країна-агресор Росія вдарила по Київському районі Харкова із застосуванням безпілотника "Молнія".

ЗСУ показали лазерний комплекс Тризуб: збиватиме дрони, ракети і літаки

Сили безпілотних систем Збройних сил України вперше показали роботу лазерного комплексу Тризуб. Зброя здатна збивати ворожі дрони, крилаті та балістичні ракети, а також вертольоти, літаки та розвідувальні дрони.

Як повідомляє портал Мілітарний, відео випробувань опублікував командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час конференції Європейська оборонна індустрія: перспективи співробітництва з українським ОПК.

Серед загиблих діти: Зеленський розповів нові деталі удару по Сумах

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Сумах станом на 13:54 відомо про 31 загиблого, серед яких двоє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім цього понад 80 людей отримали поранення, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога.

"РФ керують убивці": у ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах

Після удару РФ по центру Сум голова Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".

Як написав він у соціальній мережі Х, відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності.

Україна та РФ проведуть важливі переговори: ЗМІ дізналися, де і коли пройде зустріч

Офіційні представники України та Росії проведуть переговори у Туреччині. Зустріч відбудеться 15-16 квітня. Про це повідомило видання CNN Turk.

За інформацією видання від Міністерства оборони Туреччини, переговори російських і українських офіційних осіб пройдуть в Командуванні Військово-морських сил у Анкарі.

Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах

Вранці 13 квітня по центру Сум росіяни завдали два ракетні удари, які призвели до загибелі 32 людей. Особливо руйнівним виявився другий удар: ракета була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"РФ переходить кордони": у Трампа відреагували на російський удар по Сумах

Спецпредставник Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог прокоментував удар російських військ по цивільних об'єктах у Сумах.

Як написав він у соціальній мережі Х, атака країни-агресора РФ "переходить будь-які межі допустимого".

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-які межі допустимого. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення", - написав він.

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