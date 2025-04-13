ЗСУ показали лазерний комплекс Тризуб: збиватиме дрони, ракети і літаки

Комплекс Тризуб має значні можливості.

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Тризуб здатен вражати крилаті та балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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ЗСУ показали комплекс, який здатен збивати ворожі дрони, ракети та літаки

Лазерна зброя може засліплювати дрони та літаки на великій висоті

Сили безпілотних систем Збройних сил України вперше показали роботу лазерного комплексу Тризуб. Зброя здатна збивати ворожі дрони, крилаті та балістичні ракети, а також вертольоти, літаки та розвідувальні дрони.

Як повідомляє портал Мілітарний, відео випробувань опублікував командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час конференції Європейська оборонна індустрія: перспективи співробітництва з українським ОПК.

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Які можливості у Тризуба

Заявлено, що лазерна зброя здатна знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети противника на відстані до 3000 метрів. Вертольоти, літаки та розвідувальні дрони Тризуб може знищувати на дальності до 5 тисяч метрів.

Також лазер може використовуватися для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів і літаків на дистанції до 10 тисяч метрів.

Що показали на відео

Під час випробувань показали роботу Тризуба по наземній мішені та використання лазера з метою засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона.

Випробування комплексу Тризуб / Militarna

Випробування комплексу Тризуб / Militarna

Автори порталу зазначають, що незважаючи на наявність у лазерному комплексі оптико-електронної станції, наведення на ціль проводиться не в автоматичному, а в ручному режимі за допомогою джойстика.

Утім, імовірно, що комплекс поки що на стадії функціонального прототипу, а функцію буде додано пізніше.

Ураження цілі комплексом Тризуб / Militarna

Лазерна зброя Тризуб - що про неї відомо:

Як повідомляв Главред, Вадим Сухаревський у середині грудня минулого року заявив, що у ЗСУ є лазерна зброя Тризуб. Комплекс дозволяє збивати ворожі військові літаки на відстані 2 тисячі кілометрів.

Лазерні технології вже уражають певні об'єкти, пізніше уточнив Сухаревський.

"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає низку напрямів. Одним із них, у плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, зокрема - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються", - говорив командувач СБС.

Україна незабаром отримає можливість збивати ударні дрони РФ за допомогою лазерних технологій зброєю вітчизняного виробництва, говорив Вадим Сухаревський у лютому цього року. За його словами, Тризуб вдалося зробити за декілька місяців.

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Хто такий Вадим Сухаревський? Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем. Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

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