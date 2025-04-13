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"Була гордістю України": внаслідок удару РФ по Сумах загинула артистка Олена Когут

Юрій Берендій
13 квітня 2025, 17:19
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​Колеги загиблої Олени Когут відзначають, що вона була гордістю Сумщини та всієї України та була наставником та підтримкою для студентів.
'Була гордістю України': внаслідок удару РФ по Сумах загинула артистка Олена Когут
Олена Когут була солісткою-органісткою філармонії, піаністкою, артисткою / Колаж Главред, фото: УНІАН, Сумська Обласна Філармонія

13 квітня 2025 року російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум, що призвело до значних жертв серед мирного населення. Серед загиблих — Олена Когут, піаністка, викладачка та артистка оркестру місцевого театру. Про це повідомили у Сумському національному театрі ім. М. Щепкіна.

"Олена була надзвичайно світлою людиною, справжньою професіоналкою, чуйною колегою й надійним другом. Її музика, її усмішка, її доброта — назавжди залишаться в нашій памʼяті", - йдеться у повідомленні.

У театрі висловили глибокі співчуття родині, друзям і близьким, зазначивши, що щиро поділяють їхній біль і смуток. Інформацію про дату, місце та час прощання буде повідомлено додатково.

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Олега Когут
Олега Когут / Фото: Сумський національний театр ім. М. Щепкіна

Як повідомили в Сумській обласній філармонії, Олена Когут була солісткою-органісткою, піаністкою, а також викладала у Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури.

У коледжі зізналися, що новина про її загибель стала несподіваним та болючим ударом — важко усвідомити, що цієї життєрадісної, талановитої людини більше немає поруч. Війна нещадно забирає найсвітліших, залишаючи після себе біль, спустошення й відчай.

"Олена Сергіївна – справжня гордість коледжу, Сумщини та всієї України! Її талант піаністки та органістки сяяв яскравою зіркою на музичному небосхилі. Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути. З великою відданістю та професіоналізмом Олена Сергіївна очолювала Циклову комісію "Спеціального фортепіано" коледжу, вкладаючи всю свою душу у розвиток молодих талантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що для студентів Олена Сергіївна була не просто викладачем, вона стала справжнім наставником, щирим порадником і підтримкою. Вона безмежно любила музику й вірила в кожного зі своїх учнів, надихала їх, розкривала їхній творчий потенціал та навчала не тільки мистецтву, а й людяності, теплу й доброті. Її пам’ятають як щиру людину, яка запалювала серця і вірила в кожного.

Її колеги нагадали, що любов Олени Когут до музики та України була щирою й глибокою. Її виконання Державного Гімну України у європейських храмах мало важливу символіку, адже воно підкреслювало її патріотизм і сприяло поширенню української культури у світі.

"Сьогодні ми розділяємо невимовний біль родини Олени Сергіївни – її матері, чоловіка та синів, які є нашими колегами, студентами та випускниками. Ваша втрата – це і наша втрата. Ми щиро співчуваємо вашому горю і молимося за те, щоб Господь дав вам сили пережити цей тяжкий час. Нехай світла пам’ять про Олену Сергіївну зігріває ваші серця…", - додали там.

У коледжі наголосили, що ця жахлива втрата є ще одним трагічнми свідчення жорстокості війни, яка забирає найцінніше, руйнує життя і залишає після себе пекучий біль та безсилля.

"Світла та вічна пам’ять тобі, дорога Олено Сергіївно! Твій талант, твоя доброта та твоя незгасна любов до родини, до музики, до України назавжди залишаться в наших серцях. Ти назавжди залишишся в пам’яті своїх колег, студентів та всіх, хто мав честь знати тебе. Спочивай з миром. Ми ніколи не забудемо цієї втрати! Ми ніколи не пробачимо ворогу цієї жорстокості! Вічна пам’ять… світла пам’ять… З любов’ю творча родина коледжу!", - резюмували колеги Олени Когут.

Удар по Сумах 13 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, станом на 13:54 внаслідок ракетного удару РФ по Сумах загинули 31 особа, серед них двоє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ще понад 80 людей отримали поранення, зокрема десятеро дітей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх уточнив, що по місту було завдано удару ракетою з касетною бойовою частиною. Вибух стався в повітрі, і найбільше жертв серед пасажирів тролейбуса, де майже всі загинули.

На удар Росії по центру Сум відреагувала і міжнародна спільнота. Голова Європейської ради Антоніу Кошта засудив дії Кремля, назвавши ракетну атаку злочинною. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив необхідність вжити рішучих заходів, аби змусити Росію припинити вогонь.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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