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Штурмовиків РФ "покришили" разом із технікою: на Харківщині відбито атаку ворога

Олексій Тесля
13 квітня 2025, 16:31
184
Росіяни вкотре спробували наступати на оборонні позиції українських захисників бронетехнікою.
Штурмовиків РФ 'покришили' разом із технікою: на Харківщині відбито атаку ворога
ЗСУ відбили атаку РФ/ колаж: Главред, фото: 38 ОБрМП, 56 ОМБр

Важливо:

  • Українські захисники відбили штурм армії країни-агресора РФ
  • ЗСУ знищили російських окупантів і спалили техніку ворога

У Харківській області українські захисники відбили штурм армії країни-агресора РФ.

При цьому підрозділи Сил оборони знищили російських окупантів і спалили техніку ворога, повідомляє в Telegram оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

відео дня

Уточнюється, що росіяни вкотре спробували наступати на оборонні позиції українських захисників бронетехнікою, але знову невдало.

Успішними діями відзначилися бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які відбили штурм бронетехніки ворога та завдали йому відчутних втрат.

"Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували загарбникам "теплий і гостинний прийом", спаливши ворожу бронетехніку так, як це робили багато разів раніше", - наголосили в угрупованні військ Хортиця.

Дивіться відео - ЗСУ відбили атаку РФ:

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Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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