Серед загиблих діти: Зеленський поділився ходом рятувальної операції в Сумах

Кількість постраждалих наближчається до сотні.

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Десять дітей постраждали від ворожого удару, ще двоє загинули / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Що сказав Зеленський:

Кількість загиблих та поранених у Сумах зросла

Партнери України повинні більше тиснути на Росію

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Сумах станом на 13:54 відомо про 31 загиблого, серед яких двоє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім цього понад 80 людей отримали поранення, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога.

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"Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну. Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію", - наголосив президент.

Водночас начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронежської та Курської областей держави-агресора.

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець - від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети - не уникнув відплати. Щирі співчуття рідним загиблих", - додав він.

Іскандер / Інфографіка: Главред

В ДСНС України оновили інформацію щодо кількості загиблих та постраждалих. Станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Удар по Сумах у Вербну неділю - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 13 квітня у Сумах прогриміли вибухи. З'ясувалося, що окупаційні війська агресора Росії завдали двох ракетних ударів по місту.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Сумах і повідомив про десятки загиблих цивільних. За його словами, ракети влучили у звичайну міську вулицю: постраждали житлові будинки, освітні заклади, автомобілі.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетами з касетною бойовою частиною. Ракета вибухнула в повітрі, найбільше жертв було у тролейбусі - майже всі пасажири загинули.

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