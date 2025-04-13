Здійснив останній рейс: у Сумах з більшістю пасажирів загинув водій Микола Леон

Подвійна атака РФ не залишила шансів вижити мирним людям.

https://glavred.net/war/sovershil-posledniy-reys-v-sumah-vmeste-s-passazhirami-pogib-voditel-nikolay-leon-10655717.html Посилання скопійоване

У Сумах загинув водій тролейбуса / Колаж: Главред, фото: КП СМР "Електроавтотранс"

Що відомо:

У Сумах загинув водій тролейбуса Микола Леон

Разом із ним загинули більшість пасажирів тролейбуса

Серед руїн зруйнованої будівлі вцілів прапор України

У Вербну неділю, 13 березня, внаслідок ракетної атаки РФ по центру Сум загинув водій тролейбуса Микола Леон. Він виконував рейс і разом із більшістю пасажирів став жертвою ворожого удару. Про це повідомило КП СМР "Електроавтотранс".

"Сьогодні водій КП СМР "Електроавтотранс" Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми", - йдеться у повідомленні. відео дня

Підприємство зазначило, що подвійний російський удар не залишив шансів на порятунок людям, які того святкового дня просто їхали у своїх справах.

"Невгамовний біль... Світла пам'ять усім загиблим… Співчуття рідним та близьким… Сил і здоров’я тим, хто вижив", - додали у КП СМР "Електроавтотранс".

Прапор України залишився неушкодженим

Водночас серед руїн зруйнованого будинку у Сумах уцілів український прапор. ДСНС України опублікувала фото й відео неушкодженого прапора України.

"В Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми — незламні. Ми переможемо!" - наголосили рятувальники.

Дивіться відео із неушкодженим українським стягом:

Український прапор на руїнах будинку в Сумах / Фото: скріншот

Станом на 21:00 внаслідок ракетної атаки РФ загинуло 34 людини, з них 2 дітей. Також травмовано 117 людей, серед яких 15 дітей.

"Пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус.Проведено демонтаж аварійних конструкцій, розібрано пошкоджені покрівлі. Тимчасово відновлено 234 вікна. Демонтовано 92 аварійних віконних та балконних отворів", - розповіли в ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. Вісім людей - у важкому стані.

"Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених. Окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель", - додав глава держави.

Ракетний удар РФ по центру Сум - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 13 квітня росіяни завдали два ракетні удари по центру Сум. Особливо руйнівним став другий — ракета з осколковим зарядом вибухнула у повітрі, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що удар був навмисно спрямований по житловій зоні. Серед загиблих — дитина та відома артистка Олена Когут.

Загалом загинули 34 людини, ще 117 – поранені, зокрема дівчинка 2025 року народження, повідомив президент Володимир Зеленський. Одна ракета влучила в університет, інша – у центр міста.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія отримає невідворотну відплату за цей злочин. Військові назвали удар по місту в день Вербної неділі черговим злочином проти людяності.

Читайте також:

Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред