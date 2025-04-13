'Розумію Надю': Кацурін вийшов на сцену з Дорофєєвою і зробив гучну заяву

Міша Кацурін підтримав дружину на сцені.

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Міша Кацурін на концерті Наді Дорофєєвої / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

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Міша Кацурін підтримав Надю Дорофєєву на концерті

Що він сказав глядачам

Учора, 12 квітня, в київському Палаці Спорту пройшов масштабний концерт української популярної співачки Наді Дорофєєвої.

Відкривав дійство актор і ведучий Євген Янович, він розігрів публіку і запитав у глядачів, хто приїхав на концерт з інших міст і почув бурхливу реакцію публіки, повідомляє Главред.

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"Серйозно? Як там додаток Укрзалізниці, працює?" - пожартував Янович.

Дивіться відео, як Євген Янович відкривав концерт Наді Дорофєєвої:

Євген Янович на концерті Наді Дорофєєвої / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Справжнім сюрпризом для глядачів стало те, що на сцену вийшов чоловік Наді - ресторатор Міша Кацурін і заспівав разом з нею пісню "Немає мережі", а також він сказав багато приємних слів дружині і пара поцілувалася.

"Я тепер розумію Надю, здається, вона почувається абсолютно щасливою. Дякую вам за те, що робите мою дружину абсолютно щасливою", - зазначив Кацурін.

Дивіться відео, як Міша Кацурін співав на концерті Наді Дорофєєвої:

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва на сцені / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Це був його перший у житті вихід на сцену і він не тільки співав, а й грав на гітарі.

Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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