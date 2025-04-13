'Розумію Надю': Кацурін вийшов на сцену з Дорофєєвою і зробив гучну заяву

Ви дізнаєтеся:
- Міша Кацурін підтримав Надю Дорофєєву на концерті
- Що він сказав глядачам
Учора, 12 квітня, в київському Палаці Спорту пройшов масштабний концерт української популярної співачки Наді Дорофєєвої.
Відкривав дійство актор і ведучий Євген Янович, він розігрів публіку і запитав у глядачів, хто приїхав на концерт з інших міст і почув бурхливу реакцію публіки, повідомляє Главред.
"Серйозно? Як там додаток Укрзалізниці, працює?" - пожартував Янович.
Дивіться відео, як Євген Янович відкривав концерт Наді Дорофєєвої:
Справжнім сюрпризом для глядачів стало те, що на сцену вийшов чоловік Наді - ресторатор Міша Кацурін і заспівав разом з нею пісню "Немає мережі", а також він сказав багато приємних слів дружині і пара поцілувалася.
"Я тепер розумію Надю, здається, вона почувається абсолютно щасливою. Дякую вам за те, що робите мою дружину абсолютно щасливою", - зазначив Кацурін.
Дивіться відео, як Міша Кацурін співав на концерті Наді Дорофєєвої:
Це був його перший у житті вихід на сцену і він не тільки співав, а й грав на гітарі.
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Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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