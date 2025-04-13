Тімур Мірошниченко прокоментував повернення РФ на Євробачення

Мірошниченко відзначив тривожну тенденцію.

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Тімур Мірошниченко висловився про повернення росіян на Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Коротко:

Країні-окупанту відмовили в участі в Євробаченні після початку повномасштабної війни в Україні

Тімур Мірошниченко висловив свою думку, чи повернеться рф на конкурс

РФ брала участь у Євробаченні з 1994 року (з перервами), проте в лютому 2022 року Європейська мовна спілка (організатори Євробачення - прим. редактора) відсторонила країну-агресора від участі в конкурсі у зв'язку зі збройним вторгненням росії на територію незалежної України. За прикладом ЄМС послідувало багато організацій. Проте з часом деякі з них почали запроваджувати послаблення, як, наприклад, Олімпійський комітет, який дозволив російським спортсменам змагатися під нейтральним прапором.

Чи можливий подібний розвиток подій на Євробаченні? Своїми думками з цього приводу поділився український ведучий, який коментує конкурс уже 20 років, Тімур Мірошниченко в інтерв'ю для Liga.life.

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Він зазначив, що в нинішніх реаліях повернення росії на Євробачення він вважає неможливим - організатори конкурсу намагаються дотримуватися аполітичності, а повернення агресора будет мати дуже яскраве полтічне забарвлення.

"Я сподіваюсь, що ні, що такого (повернення) не відбудеться, принаймні, в тому стані справ, які зараз є. Бо Євробачення було чи не першою такою глобальною інституцією, які забанили Росію від участі", - каже Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко висловився про повернення росіян на Євробачення / Скриншот YouTube

"Ми можемо багато казати, що європейці роблять достатньо-недостатньо, чи ще щось. Але вони все чудово розуміють, і вони розуміють, що коли є росіяни, завжди будуть якісь скандали, якісь інтриги, якісь спроби щось порішати, і таке інше. От їх нема, все нормально, у всіх все добре. І їм це теж подобається", - додав він.

Утім ведучий не виключає, що з часом контексти війни почнуть стиратися у свідомості Європи - прагнення "до повернення до нормальності" його витіснить.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

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Хто такий Тімур Мірошниченко? Тімур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проєктами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

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