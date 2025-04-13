'Найстрашніша втрата': названо нову версію загибелі пілота українського F-16

Росіяни могли збити український F-16 із застосуванням переносного ЗРК, адже пілоти виконували завдання на супернизьких висотах, зазначив Криволап.

https://glavred.net/war/samaya-strashnaya-poterya-nazvana-novaya-versiya-gibeli-pilota-ukrainskogo-f-16-10655606.html Посилання скопійоване

Названо нову версію загибелі пілота українського F-16 / Колаж Главред, фото: US Air Force

Про що сказав Криволап:

Український F-16 міг бути збитим із ПЗРК

Україна отримала застарілі модифікації літаків даного типу

Найболючішою є втрата пілота

F-16 під керуванням Павла Іванова, який загинув 12 квітня під час бойового вильоту, ймовірно, був збитий противником із переносного зенітно-ракетного комплексу. Таку версію висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, у офіційній заяві йшлося про те, що трагедія сталася на напрямку активних бойових дій, а самі військові повідомляли, що того ранку всі українські літаки діяли на супермалих висотах.

відео дня

"Основна функція була: коли МіГ-29 виконував маневр, тобто скинув бомбу і пішов до себе, у цей час F-16 прикриває його своїми ракетами. Тому що у наших МіГ-29, Су-24, Су-27 на відміну від F-16 такої системи як блок "антиребу" не має і вони більш вразливі. Тому їх прикривають саме F-16. Що зараз сталось? Чи то надмалі висоти, чи то це міг бути в тому числі ПЗРК. Тому що, я не думаю, що там активно діяли ППО. Якщо росіяни кажуть, що це був С-400, я не виключаю таку можливість. Хоча я скоріш думаю про версію ПЗРК. Тому що все інше подавлюється РЕБом, в тому числі ракети С-400", - зазначив Криволап.

Він підкреслив, найболючішим у цій ситуації, як підкреслив експерт, є втрата пілота.

Криволап зазначив, що Україна отримала винищувачі доволі застарілих модифікацій. У результаті складається ситуація, коли українські пілоти змушені протистояти літакам покоління 4++ на менш сучасних F-16, які поступаються противнику за дальністю дії ракет та радіолокаційними можливостями — їхні радари "бачать" удвічі менше, а ракети — б’ють на вдвічі коротшу відстань.

Експерт також зауважив, що Україна досі не отримала літаків далекого радіолокаційного виявлення Saab 340, що суттєво обмежує її повітряні можливості.

"Тому ми трохи такі - сліпі кошенята. Але за рахунок нашої завзятості і величі духу займаємось такими речами. І всі наші хлопці, які воюють – це герої", - наголосив Криволап.

Що відомо про літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Загибель українського пілота F-16 Павла Іванова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання, загинув пілот винищувача F-16 капітан Павло Іванов. В Повітряних силах повідомили, що українському пілоту було 26 років

Про втрату повідомив льотчик-штурмовик та заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації Ростислав Лазаренко з позивним "Грім", підкресливши, що Павло Іванов був одним із перших пілотів F-16 у складі українських ВПС.

ВВС із посиланням на співрозмовника в українській владі повідомляє, що літак Павла Іванова було збито російською ракетою.

Інші новини:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред