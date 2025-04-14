Українцям світять штрафи до 800 тисяч: за що каратимуть і до чого готуватись

Штрафи за продаж на ОЛХ - за що каратимуть і до чого готуватись / Колаж Главред, фото: УНІАН, pixabay

Про що йдеться у матеріалі:

Що передбачає законопроєкт про оподаткування онлайн-продавців

Чи мають українці сплачувати податки за продаж речей в інтернеті

Які штрафи можуть бути за продаж речей в інтернеті

Міністерство фінансів підготувало законопроєкт, який зобов’язує щороку передавати до податкових органів інформацію про всіх онлайн-продавців. У випадку прийняття його у Верховній раді, законопроєкт набуде чинності з 2026 року і стосуватиметься користувачів цифрових платформ, таких як OLX, Prom, ROZETKA та подібні. Адвокатка Grain Law Firm Ольга Столяр роз’яснила виданню Главред, як саме працюватиме новий порядок звітності, хто з фізичних осіб потрапить під дію закону, яких вимог доведеться дотримуватись і які штрафи загрожують за порушення.

Що передбачає законопроект про оподаткування онлайн-продавців

Ольга Столяр пояснила, що згідно з новим законопроєктом, який наразі розглядається у робочих групах, податкові органи зможуть безкоштовно отримувати від банків інформацію про фінансові операції на поточних рахунках підзвітних продавців.

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Йдеться, зокрема, про дані на визначену дату або за певний період: зарахування коштів на рахунки, призначення платежів, ідентифікацію контрагентів і номери їхніх рахунків.

Чи мають українці сплачувати податки за продаж речей в інтернеті

Право на сплату податку за ставкою 5% з доходів від звітної діяльності матимуть фізичні особи-резиденти України, які досягли 18 років і одночасно відповідають таким умовам:

мають принаймні один поточний рахунок, відкритий спеціально для здійснення звітної діяльності, та повідомляють кожного оператора платформи, з яким укладено договір, про реквізити цього рахунку;

здійснюють розрахунки під час провадження діяльності виключно у грошовій формі (готівкою або безготівково) через вказаний рахунок;

не є під санкціями відповідно до Закону України "Про санкції";

не мають статусу самозайнятої особи;

не залучають найманих працівників;

їхній річний дохід не перевищує 5 мільйонів гривень;

не займаються торгівлею підакцизними товарами.

"Таким чином, фізичні особи, які здійснюють свою підприємницьку діяльність через цифрові платформи, повинні будуть стати на податковий облік, відкрити спеціальний рахунок у банку, сплачувати податок у розмірі 5% від доходів і дотримуватися вимог подання звітності", - вказує адвокатка.

Ольга Столяр пояснила, що звітність стосуватиметься здачі в оренду транспортних засобів і нерухомості, як житлової, так і нежитлової, а також будь-яких інших об'єктів нерухомого майна чи паркомісць. Крім того, декларуванню підлягатимуть особисті послуги та продаж товарів.

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"Тобто перелік видів звітної діяльності досить широкий і може стосуватися як послуг таксі Uber чи Uklon, доставки GLOVO, так і продажу товарів через OLX, PROM, EPICENTR K, RОZETKA, оренди нерухомості на Booking тощо. До підзвітних операторів платформи законопроєкт відносить організації-резиденти України, або організації, зареєстровані відповідно до законодавства України, або організації, які мають місце ефективного (у т.ч. фактичного) управління в Україні, або іноземні організації, які провадять діяльність в Україні через постійне представництво", - додала Ольга Столяр.

Які штрафи можуть бути за продаж речей в інтернеті

Адвокат уточнює, що згідно з проєктом закону, підзвітні оператори платформ будуть зобов’язані зареєструватися в Державній податковій службі протягом 60 днів із моменту набуття ними відповідного статусу. Крім того, щороку до 31 січня вони мають подавати звіт про доходи підзвітних продавців за попередній рік.

Як зазначає Ольга Столяр, документ також передбачає посилення відповідальності за порушення нових вимог, включно з високими штрафами. Зокрема:

"За неподання підзвітним оператором платформи заяви про взяття його на облік - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року" (160 000 грн із розрахунку розміру 8000 грн мінімальної заробітної плати станом на 2025 рік).

За неподання звіту про доходи підзвітних продавців — штраф 100 мінімальних зарплат або 800 000 грн;

За несвоєчасне подання звіту або виправленого звіту на вимогу контролюючого органу — штраф 0,5 мінімальної зарплати (4000 грн) за кожен день прострочення, але не більше 100 мінімальних зарплат (800 000 грн);

За подання звіту з помилками, неповними чи недостовірними даними — штраф 0,5 мінімальної зарплати (4000 грн);

За порушення строків зберігання документів або затримку виплати винагороди — штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати (8000 грн);

Якщо такі порушення призвели до втрати або відсутності інформації про продавця у звіті — штраф складає 50 мінімальних зарплат (400 000 грн).

Чи зможе законопроєкт вивести бізнес із "тіні"

Експерти вважають, що запропонований законопроєкт замість покращення системи оподаткування може, навпаки, стимулювати українців до переходу в тіньовий сектор.

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Економіст Борис Кушнірук в коментарі Главреду визнає, що проблема ухилення від сплати податків при інтернет-розрахунках дійсно існує, однак ініціатива Мінфіну, на його думку, не вирішує цю проблему.

"Спроба вирішити цю проблему шляхом тиску на продавців частково призведе до згортання таких продажів, а частково до того, що податки будуть сплачуватися, але все одно будуть спроби їх уникати. Це може призвести до відновлення торгівлі "на лотках", яка не контролюється", - зазначає економіст.

Він переконаний, що змінити ситуацію можливо лише завдяки комплексному підходу передусім через реформування системи виплат та податку на додану вартість у країні загалом.

Подібну точку зору висловив і експерт аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко. На його переконання, легальний бізнес, побоюючись нових правил, може почати масово йти в тінь.

"У нас буде більше операцій саме з готівкою. Як ви бачите, і Національний банк, і уряд роблять усе, щоб саме безготівковий ринок в Україні страждав. Починаючи з ініціатив щодо обмеження карткових переказів між приватними особами - і це є продовженням подібних ініціатив. Це, до речі, дуже затратно з точки зору адміністрування. Саме тому нічого подібного не існує ніде у світі. У жодній країні ніхто цим не займається. Це виключно українська ініціатива", - каже Гаврилечко.

Крім того, економісти не виключають, що в разі ухвалення цього законопроєкту його положення можуть стати предметом оскарження в судових інстанціях.

"І в них є шанси. Адже якщо йдеться про продаж вживаних речей - це, як правило, продаж собі у збиток. Ти ж не отримуєш прибутку. Якщо купив дорожче, а продав дешевше - це збиток. І де тут база для оподаткування?", - зазначає Гаврилечко.

Штрафи в Україні – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні нещодавно набули чинності нові правила щодо онлайн-торгівлі. З 1 березня продавати особисті речі через ФОП або без видачі фіскального чека стало практично неможливо. Як пояснив податковий консультант Михайло Смокович, усі транзакції через сервіси з інтегрованою фіскалізацією тепер супроводжуються чеками, що містять дані про отримувача коштів, зокрема ПІБ, ідентифікатор та інші реквізити. Ця інформація автоматично передається до бази ДПС.

Автомобілі з США можуть створити для українських власників несподівані труднощі — від штрафів до можливого арешту або тимчасового вилучення водійського посвідчення. Причиною є те, що деякі комплектуючі таких авто не відповідають українським вимогам безпеки, попереджають юристи з команди "Дорожній адвокат".

Тим часом, територіальні центри комплектування (ТЦК) стали активніше накладати штрафи за порушення військового обліку та недотримання мобілізаційних норм. Про це повідомив адвокат Роман Кичко.

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Хто такий Юрій Гаврилечко Юрій Гаврилечко - експерт аналітичного центру " Українська фабрика думки", кандидат наук з державного управління.

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