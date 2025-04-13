10 пенсій на руки: частина українців може отримати щедру виплату

Одноразову виплату можуть отримати дві категорії українських пенсіонерів.

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Частина українців може отримати виплату в розмірі 10 пенсій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Одноразову виплату можуть отримати вчителі, викладачі та медики

Сума виплати дорівнює десятикратному розміру їхньої щомісячної пенсії

Освітяни та медичні працівники, які не виходять на дострокову пенсію за вислугою років, можуть отримати одноразову виплату. Її розмір дорівнює десятикратному розміру щомісячної пенсії. Про це йдеться в пункті 71 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Виплата здійснюється, якщо:

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Пенсія призначена після 1 жовтня 2011 року згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Особа працювала на посадах в установах державної чи комунальної форми власності, що дають право на пенсію за вислугу років згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення". Страховий стаж на таких посадах має становити для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років. Особа не отримувала жодної пенсії до цього моменту.

Якщо хоча б одна з умов не виконана, виплата не здійснюється. Зазначимо, що до страхового стажу, який дає право на отримання грошової допомоги, зараховуються всі періоди роботи в установах державної та комунальної форми власності у календарному порядку.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Нагадаємо, деякі пенсіонери в Україні можуть отримати пенсію менш ніж 1000 грн. Це стосується тих, хто має мінімальний страховий стаж (15 років), працював за низьку зарплату і виходить на пенсію після 65 років.

Також у березні 2025 року пенсії в Україні проіндексували на 9,5%, середній розмір зріс на 552 грн — до 6 341 грн. За рік пенсії зросли на 10,4%, однак через інфляцію (14,6%) їхня реальна купівельна спроможність знизилась приблизно на 4%.

Як повідомляв Главред, окремим категоріям українців надають допомогу для оплати оренди житла строком до 6 місяців. Допомога доступна для ВПО та тих, хто повернувся з-за кордону, за умови проживання у складних або тимчасових умовах та/або під загрозою виселення.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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