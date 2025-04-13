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"РФ переходить кордони": у Трампа відреагували на ракетний удар РФ по Сумах

Олексій Тесля
13 квітня 2025, 17:29
627
Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні в Україні, зазначив Кіт Келлог.
Келлог, Україна, РФ
Кіт Келлог прокоментував удари РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Важливе із заяв Келлога:

  • Атака країни-агресора РФ "переходить будь-які межі допустимого"
  • Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні

Спецпредставник Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог прокоментував удар російських військ по цивільних об'єктах у Сумах.

Як написав він у соціальній мережі Х, атака країни-агресора РФ "переходить будь-які межі допустимого".

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"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-які межі допустимого. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення", - написав він.

Спецпредставник президента США зазначив, що Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні в Україні.

"Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і що це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", - наголосив Келлог.

Скріншот
/ @generalkellogg

Удар РФ по Сумах - останні новини за темою

Раніше в ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. У результаті десятки людей загинули й дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетами з касетною бойовою частиною. Ракета вибухнула в повітрі, найбільше жертв було в тролейбусі - майже всі пасажири загинули.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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