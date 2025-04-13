Введення іноземного контингенту в Україну: в Естонії розкрили число країн коаліції

Місія ще перебуває в процесі планування, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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В Україну можуть ввести іноземний контингент / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

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Понад шість країн готові розгорнути свій контингент в Україні

Місія ще перебуває в процесі планування

Уже понад шість країн готові розгорнути свій контингент в Україні для забезпечення миру і безпеки, однак готового плану ще немає і місія перебуває в процесі планування, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Я також не згоден із тим, що тільки шість країн готові до розгортання. Таких точно більше", - заявив він в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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Водночас естонський воєначальник наголосив, що Україна має звернутися з проханням про присутність європейських сил. Крім цього, необхідно вирішити, який мандат матимуть європейські сили, які будуть правила ведення бойових дій, і чи повинен діяти режим припинення вогню.

"Коли ми зможемо вирішити ці питання, а також деякі інші - зокрема щодо військового планування, - тоді ми зможемо побачити значно більшу кількість країн, готових бути в Україні, щоб відбудовувати українські сили та зосередитися, як я вже говорив, саме на цьому", - вважає він.

При цьому Певкур також додав, що найкраще стримування - це сильна і боєздатна армія України.

/ Главред

Введення контингенту в Україну - останні новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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