Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

Кабінет Міністрів України затвердив і направив до Верховної Ради проєкт закону, який суттєво змінює систему контрактної служби.

Уряд затвердив нові контракти для військових / Колаж: Главред, фото: Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка, t.me/Denys_Smyhal

Головне:

Законопроєкт про нові контракти для військових направлено до ВР

Контракти передбачають терміни служби від 1 до 5 років

Нова система контрактів має запрацювати у першому кварталі 2026 року

Уряд затвердив і направив до Верховної Ради законопроєкт, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців. У контрактах встановлено чіткі терміни служби та підвищення виплат. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського. Ми відповідаємо на ключові запити Українського війська та суспільства", - заявив Шмигаль.

За його словами, нова система контрактів має запрацювати вже у першому кварталі 2026 року. Наразі очікується, що народні депутати оперативно ухвалять законопроєкт.

Основні положення контрактів

Нові контракти зможуть укласти солдати, сержанти та офіцери всіх структур Сил безпеки та оборони. Можливість переукласти контракти на нових умовах отримають також військовослужбовці, які вже служать за контрактом, резервісти та мобілізовані громадяни.

Нові контракти / Фото: Миноборони України

Контракти пропонується укладати на чітко визначений термін - від одного до п'яти років. Військовослужбовці, які укладуть контракт на термін від 2 до 5 років, отримають гарантовану відстрочку від мобілізації на 12 місяців після завершення служби.

Також, як зазначив Шмигаль, запроваджуються щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за безпосередню участь у бойових операціях.

"Дякую Українському війську, яке захищає. Дякую українським воїнам за те, що тримаєте стрій", - наголосив міністр оборони.

Нові контракти / Фото: Миноборони України

Доки триватиме мобілізація - думка експерта

Останніми днями з’являються різні оцінки щодо можливого закінчення війни в Україні, що ставить питання про подальшу мобілізацію. Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак в коментарі ТСН.ua зазначив, що Росія наразі не має наміру зупинятися.

Ступак також зазначив, що мобілізація триватиме навіть за умов зниження інтенсивності бойових дій.

"Підрозділам потрібні ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію", - вважає він.

Нагадаємо, 3 листопада Міністерство оборони за дорученням президента розпочало роботу над новими типами контрактів для військових та змінами до законодавства. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, головна новація - чіткі терміни служби.

Також у найближчі півроку Міноборони планує збільшити закупівлі української зброї до 50% та провести аудит партнерських домовленостей. Планується й впровадження нових підходів до оборони та перехід на корпусну систему.

Як повідомляв Главред, 30 жовтня президент Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії правового режиму воєнного стану ще на 90 днів.

