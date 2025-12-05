Рус
Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

Руслана Заклінська
5 грудня 2025, 18:24оновлено 5 грудня, 19:04
92
Кабінет Міністрів України затвердив і направив до Верховної Ради проєкт закону, який суттєво змінює систему контрактної служби.
Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст
Уряд затвердив нові контракти для військових / Колаж: Главред, фото: Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка, t.me/Denys_Smyhal

Головне:

  • Законопроєкт про нові контракти для військових направлено до ВР
  • Контракти передбачають терміни служби від 1 до 5 років
  • Нова система контрактів має запрацювати у першому кварталі 2026 року

Уряд затвердив і направив до Верховної Ради законопроєкт, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців. У контрактах встановлено чіткі терміни служби та підвищення виплат. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського. Ми відповідаємо на ключові запити Українського війська та суспільства", - заявив Шмигаль.

відео дня

За його словами, нова система контрактів має запрацювати вже у першому кварталі 2026 року. Наразі очікується, що народні депутати оперативно ухвалять законопроєкт.

Основні положення контрактів

Нові контракти зможуть укласти солдати, сержанти та офіцери всіх структур Сил безпеки та оборони. Можливість переукласти контракти на нових умовах отримають також військовослужбовці, які вже служать за контрактом, резервісти та мобілізовані громадяни.

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст
Нові контракти / Фото: Миноборони України

Контракти пропонується укладати на чітко визначений термін - від одного до п'яти років. Військовослужбовці, які укладуть контракт на термін від 2 до 5 років, отримають гарантовану відстрочку від мобілізації на 12 місяців після завершення служби.

Також, як зазначив Шмигаль, запроваджуються щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за безпосередню участь у бойових операціях.

"Дякую Українському війську, яке захищає. Дякую українським воїнам за те, що тримаєте стрій", - наголосив міністр оборони.

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст
Нові контракти / Фото: Миноборони України

Доки триватиме мобілізація - думка експерта

Останніми днями з’являються різні оцінки щодо можливого закінчення війни в Україні, що ставить питання про подальшу мобілізацію. Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак в коментарі ТСН.ua зазначив, що Росія наразі не має наміру зупинятися.

Ступак також зазначив, що мобілізація триватиме навіть за умов зниження інтенсивності бойових дій.

"Підрозділам потрібні ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію", - вважає він.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 3 листопада Міністерство оборони за дорученням президента розпочало роботу над новими типами контрактів для військових та змінами до законодавства. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, головна новація - чіткі терміни служби.

Також у найближчі півроку Міноборони планує збільшити закупівлі української зброї до 50% та провести аудит партнерських домовленостей. Планується й впровадження нових підходів до оборони та перехід на корпусну систему.

Як повідомляв Главред, 30 жовтня президент Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії правового режиму воєнного стану ще на 90 днів.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

війна в Україні контрактна армія новини України Денис Шмигаль війна Росії та України
"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

19:11Політика
"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

19:11Україна
Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупиниться

Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупиниться

19:00Погляди
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

