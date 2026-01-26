Київ отримає нові ресурси для відновлення: у Міненерго розповіли про ситуацію

Міністр розповів, що до Києва вже скеровано більше сотні ремонтних бригад і залучають додаткові з регіонів для відновлення.

https://glavred.net/energy/kiev-poluchit-novye-resursy-dlya-vosstanovleniya-v-minenergo-rasskazali-o-situacii-10735397.html Посилання скопійоване

Понад 800 тисяч абонентів у Києві залишаються без електропостачання через дефіцит світла / колаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, скріншот

Коротко:

У Києві понад 800 тис. абонентів без світла

До відновлення залучено 166 ремонтних бригад

Доставлено дві когенераційні установки, ще дві очікують

В Україні продовжується координація робіт з ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби. На спеціальному засіданні обговорили поточний стан відновлювальних робіт та визначили подальші кроки для посилення енергосистеми.

відео дня

Дефіцит електроенергії у Києві

За словами міністра, у столиці зберігається значний дефіцит електроенергії, через що тривають екстрені відключення.

"Наразі без електропостачання у Києві залишаються понад 800 тисяч абонентів, як і напередодні", — повідомив Шмигаль.

Когенерація та нові лінії електропередач

На засіданні ухвалили конкретні плани щодо розвитку енергосистеми, зокрема:

встановлення когенераційних установок;

прокладання нових ліній електропередач;

будівництво нових об’єктів генерації.

"Сьогодні до Києва вже доставили дві когенераційні установки, а наступного тижня очікується прибуття ще двох", — зазначили у Міністерстві.

Додаткове пальне та посилення ремонтних бригад

Для стабільної роботи критичної інфраструктури ухвалено рішення скерувати до столиці додатково 50 тонн дизельного пального з резервів Міненерго. Воно буде використане для живлення великих генераторів, що забезпечують роботу житлових будинків та критичних об’єктів.

За даними Мінрозвитку, протягом дня над ліквідацією наслідків обстрілів працювали 166 ремонтних бригад, у нічний час — 74 бригади. До Києва також прибуде допомога з регіонів: завтра очікується прибуття 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. За потреби кількість фахівців можуть збільшити ще на 20 бригад.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Зв’язок та інтернет під час відключень

Міністр енергетики наголосив на необхідності максимальної автономності мобільних базових станцій, щоб люди залишалися на зв’язку та мали доступ до інформації навіть під час відключень електроенергії.

Яких наслідків очікувати від нових обстрілів - думка експерта

Росія намагається системно зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, однак реалізувати сценарій повного блекауту в Києві вкрай складно. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, мова може йти радше про локальні або так звані місцеві блекаути — тимчасові відключення в окремих районах столиці. Для цього, наголошує він, потрібні прицільні удари по конкретних об’єктах енергосистеми.

"Щоб влаштувати повний блекаут у місті, необхідні цілеспрямовані атаки на підстанції або ключові вузли розподілу електроенергії", — зазначив Попенко.

Він підкреслив, що енергосистема Києва має запас міцності, а ремонтні служби здатні оперативно реагувати на пошкодження, що значно ускладнює реалізацію сценарію повного знеструмлення столиці.

Відключення опалення - новини за темою

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Крім того, повністю замінити потужності київських ТЕЦ‑5 і ТЕЦ‑6 малими когенераційними установками технічно нереально. Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк в ефірі НовиниLive.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Читайте також:

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред