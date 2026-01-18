У Києві десятки будинків без опалення: озвучено найгірший сценарій з переселенням

Локальні аварії в столиці виникають постійно через низькі температури та зношену інфраструктуру.

Киянам попередили про погіршення ситуації з опаленням / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

Тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках Києва

Локальні аварії в столиці виникають постійно через низькі температури

На період ремонтних робіт мешканцям варто виїхати з Києва, каже експерт

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в 143 житлових будинках, понад 100 з яких — багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще 30 будинків залишаються без тепла з 9 січня після масованої атаки РФ на Київ.

Станом на попередній день таких будинків було 46, тобто протягом доби вдалося відремонтувати 16 багатоповерхівок, зазначив він.

За словами Кулеби, локальні аварії в столиці виникають постійно через низькі температури та зношену інфраструктуру.

"Ми вже збільшили кількість ремонтних команд. Весь день на місці працюють додаткові 18 бригад — 10 перших від "Укрзалізниці" і по чотири команди з Фастова та Обухова", — зазначив Кулеба.

Він також повідомив, що вже наступного дня до робіт приєднаються ще 20 бригад від "Укрзалізниці", а також ремонтні бригади з Рівненської області.

Відключення опалення в Києві: прогноз експерта

У Києві близько ста житлових будинків, в яких вже більше тижня не можуть відновити теплопостачання, розповів на каналі члена комітету ВРУ з питань енергетики Андрія Жупаніна директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо за такий проміжок часу повернути опалення не вдалося, то цього може не вийти і в найближчому майбутньому", — зазначив він.

За його словами, в кожному з таких будинків причини аварій можуть бути різними. Однак на період ремонтних робіт мешканцям варто виїхати, оскільки "реальною загрозою" є ймовірність невиконання ремонтних робіт у стислі терміни.

"Я б радив шукати, куди тимчасово переселитися", — додав Харченко.

Відключення енергопостачання: що кажуть у Міненерго

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що зараз найкритичніші проблеми з електропостачанням спостерігаються в Києві та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, включаючи всі населені пункти поблизу лінії фронту.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві сталася трагедія. Як повідомили місцеві влади, під час розвантаження генераторного обладнання, призначеного для забезпечення теплом житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

