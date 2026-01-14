Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву

Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв з світлом після ударів РФ, ніж Київ, заявив міністр.

Сьогодні, 14 січня, Верховна Рада України з другої спроби призначила Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром – міністром енергетики України. За відповідне рішення проголосували 248 депутатів, після провалу першого голосування.

Подання в парламенті особисто представляла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка публічно заявляла, що вже доручила Шмигалю підготовку рішень і бачить в ньому ключову фігуру для стабілізації галузі.

Що заявив Шмигаль у Раді

Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв з світлом після ударів РФ, ніж Київ. Тепер доводиться вживати кризових заходів.

За словами міністра, обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням.

Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна розподілена генерація. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабкіше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз доведеться вживати кризових заходів", - заявив Шмигаль.

Ситуація в енергетиці України

"Якщо не буде масових атак – хочу це ще раз підкреслити, – то у нас з четверга, з вечора, буде поліпшення графіків. Я боюся такі речі говорити в цілому і говорити деталі, яка підстанція буде відновлена, але я кажу, що це буде четвер", - зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко з трибуни Верховної Ради 14 січня.

Кадрові зміни в Кабміні – що важливо знати

Нагадаємо, 3 січня президент запропонував Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем'єр-міністра і міністра енергетики. За словами Зеленського, ключовим завданням Шмигаля має стати системне і швидке відновлення енергетичної галузі після масових російських ударів. Президент також висловив надію на підтримку цього рішення з боку парламенту.

Крім того, 2 січня Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України. У вечірньому зверненні президент пояснив, що кадрові зміни в оборонному відомстві мають на меті підвищити ефективність його роботи, зокрема в розвитку дронних технологій і подальшій цифровізації державних процесів.

Як повідомляв Главред, 9 січня міністр оборони Денис Шмигаль і перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку.

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

