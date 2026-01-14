Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву

Марія Тупік
14 січня 2026, 14:21оновлено 14 січня, 14:59
334
Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв з світлом після ударів РФ, ніж Київ, заявив міністр.
Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву
Денис Шмигаль / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Важливо:

  • Скільки нардепів проголосували за Шмигаля
  • Що заявив новий міністр енергетики
  • Коли скасують екстрені відключення світла

Сьогодні, 14 січня, Верховна Рада України з другої спроби призначила Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром – міністром енергетики України. За відповідне рішення проголосували 248 депутатів, після провалу першого голосування.

Подання в парламенті особисто представляла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка публічно заявляла, що вже доручила Шмигалю підготовку рішень і бачить в ньому ключову фігуру для стабілізації галузі.

відео дня

Що заявив Шмигаль у Раді

Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв з світлом після ударів РФ, ніж Київ. Тепер доводиться вживати кризових заходів.

За словами міністра, обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням.

Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна розподілена генерація. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабкіше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз доведеться вживати кризових заходів", - заявив Шмигаль.

Ситуація в енергетиці України

"Якщо не буде масових атак – хочу це ще раз підкреслити, – то у нас з четверга, з вечора, буде поліпшення графіків. Я боюся такі речі говорити в цілому і говорити деталі, яка підстанція буде відновлена, але я кажу, що це буде четвер", - зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко з трибуни Верховної Ради 14 січня.

Кадрові зміни в Кабміні – що важливо знати

Нагадаємо, 3 січня президент запропонував Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем'єр-міністра і міністра енергетики. За словами Зеленського, ключовим завданням Шмигаля має стати системне і швидке відновлення енергетичної галузі після масових російських ударів. Президент також висловив надію на підтримку цього рішення з боку парламенту.

Крім того, 2 січня Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України. У вечірньому зверненні президент пояснив, що кадрові зміни в оборонному відомстві мають на меті підвищити ефективність його роботи, зокрема в розвитку дронних технологій і подальшій цифровізації державних процесів.

Як повідомляв Главред, 9 січня міністр оборони Денис Шмигаль і перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Денис Шмигаль енергетика
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:15Енергетика
Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:30Синоптик
У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Останні новини

16:15

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:07

Що таке EcoFlow і як він працює: чи можна від нього живити всю квартиру

15:52

Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"Відео

15:43

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

15:37

Привид у підземеллях Львова видав попередження для українців: який знак він залишивВідео

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
15:30

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:21

"Бідна ти з Марусею": дружина нового міністра оборони Федорова висловилася про його призначення

14:59

Манго як система: що ми насправді їмо, коли купуємо цей фрукт новини компанії

14:49

Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

Реклама
14:44

30 млн рублів податків на армію агресора: на Житомирщині колишній чиновник Андрій Задирака працює з російським бізнесом - ЗМІ

14:41

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:29

"Є свої випробування": Lida Lee розповіла про табу у стосунках із Салемом

14:26

Світлана Білоножка розповіла, як їй доводиться виживати - деталі

14:21

Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву

13:48

Помер депутат від партії "Слуга народу" Олександр Кабанов - що відомо

13:46

Чому 15 січня не можна впускати в будинок чужих людей: яке церковне свято

13:32

Доліній скасували черговий ювілейний концерт у РФ

13:21

Стане тепліше на 33%: як обігріти кімнату без додаткового обігрівача

13:11

"Не буду більше": Кончита Вурст остаточно відреклася від Євробачення

13:03

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

Реклама
13:02

Дизайнер і муза: що відомо про дружину нового міністра оборони Михайла Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

12:58

Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

12:50

Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

12:44

Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України

12:35

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

12:24

В одній області оголосили обов’язкову евакуацію: кому потрібно негайно виїхати

11:57

Як пережити ніч без опалення: поради, що допоможуть швидко зігрітися

11:49

Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини – відомі терміни

11:45

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

11:45

Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву

11:38

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

11:35

Гороскоп Таро на завтра, 15 січня: Козерогам - знайти простір, Рибам - цілі

11:27

"Платимо десять за дві сесії": Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховуванняВідео

11:22

У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла

11:04

Собчак публічно принизила свого чоловіка: що вона зробила

10:58

Чи почне соняшникова олія різко дорожчати: українцям сказали, до чого готуватися

10:58

Мороз із сюрпризами: якою буде погода на Житомирщині до кінця тижня

10:55

Був командиром взводу спецпідрозділу "Кара-Дах": загинув молодий лейтенант "Чикаго"Ексклюзив

10:48

Техніка може згоріти: на що звернути увагу при купівлі зарядної станції

Реклама
10:37

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", але відкинула всі звинувачення

10:15

У Росії помер популярний актор, зірка серіалу "Каменська"

10:11

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

10:05

Чи залишаться українці без газу через атаки РФ: експерт оцінив найгірші сценарії

09:59

ЄС готує спецпосланця для перемовин з РФ: з’явилися перші імена претендентів

09:16

РФ проводить диверсії в Європі: ЗМІ назвали небезпечну для України ціль Кремля

09:10

"Чарівнику можна довіряти": Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів"

09:07

Народжені тримати слово: чотири знаки зодіаку з залізним почуттям обов'язку

09:06

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січняФото

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 січня (оновлюється)

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти