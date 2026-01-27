Рус
Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва

Олексій Тесля
27 січня 2026, 18:32
92
Обмеження ГВП – це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак.
Вода, кран
У Києві обмежують постачання ГВП / Колаж: Главред, фото: Pexels/ZUMRAD NORMATOVA, Pexels/Pixabay

Головне:

  • Для відновлення послуги ЦО в частині житлових будинків тимчасово обмежено ГВП
  • При низькій температурі повітря повторно запустити систему технічно дуже складно

У Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню.

Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

відео дня

"Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Звільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже при низькій температурі повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як в частині житлового фонду Деснянського району", – йдеться в повідомленні.

У КМДА уточнили, що обмеження ГВП – це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в будинках і подальшої стабілізації роботи енергосистеми.

Що передувало

Раніше Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація звернулася з листом до керівників керуючих компаній, які утримують житлові будинки на території району, з проханням провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва
/ Главред

Київ без опалення: що кажуть експерти

Голова аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував перспективи відновлення опалення та комунальної інфраструктури в Києві після масових атак РФ. За його словами, запуск мобільних міні-котелень для житлових будинків вимагає попереднього виконання цілого ряду складних технічних заходів.

Ситуація в Києві - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що сотні багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у всі будинки, де немає тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

новини Києва Відключення опалення у Києві
Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

