Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва

Обмеження ГВП – це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак.

Для відновлення послуги ЦО в частині житлових будинків тимчасово обмежено ГВП

При низькій температурі повітря повторно запустити систему технічно дуже складно

У Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню.

Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Звільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже при низькій температурі повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як в частині житлового фонду Деснянського району", – йдеться в повідомленні.

У КМДА уточнили, що обмеження ГВП – це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в будинках і подальшої стабілізації роботи енергосистеми.

Що передувало

Раніше Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація звернулася з листом до керівників керуючих компаній, які утримують житлові будинки на території району, з проханням провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Київ без опалення: що кажуть експерти

Голова аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував перспективи відновлення опалення та комунальної інфраструктури в Києві після масових атак РФ. За його словами, запуск мобільних міні-котелень для житлових будинків вимагає попереднього виконання цілого ряду складних технічних заходів.

Раніше повідомлялося про те, що сотні багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у всі будинки, де немає тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

