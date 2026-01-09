Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

Президент Володимир Зеленський суттєво оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Федоров і Шмигаль подали у відставку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/zedigital, t.me/Denys_Smyhal

Головне:

Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку

Документи надійшли на розгляд Верховної Ради

Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки

Міністр оборони України Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр й міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подали заяви про відставку. Документи надійшли на розгляд до Верховної Ради. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, обидві заяви вже офіційно надійшли до парламенту та будуть розглянуті народними депутатами найближчим часом.

Як раніше повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, голосування за звільнення Дениса Шмигаля та Михайла Федорова попередньо заплановане на вівторок, 13 січня. Водночас уже в середу, 14 січня, парламент може розглянути питання їхнього призначення на нові посади.

Склад Ставки

Президент України Володимир Зеленський підписав 9 січня Указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Згідно з документом, до персонального складу Ставки введено заступника міністра оборони Сергій Боєв, керівника Офісу президента Кирило Буданов та начальника Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.

Водночас зі складу Ставки виведено Сергія Дейнека. Указ набирає чинності віднині.

Чому Буданова призначили керівником ОП - думка експерта

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан вважає, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є сигналом, що Україна не має ілюзій щодо переговорів із Росією. Тепер будь-який діалог з ворогом розглядатиметься крізь призму розвідки та гібридної війни.

Також експерт підкреслив значення цього кроку для міжнародних партнерів, зокрема для США. Призначення Буданова демонструє Вашингтону, що Україна сприймає переговори через призму реальної війни, а не ілюзій.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Головне управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Також Зеленський анонсував, що найближчим часом відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби України.

3 січня президент запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. Він наголосив на необхідності системної роботи для швидкого відновлення енергетики після російських ударів та сподівається на підтримку парламенту.

Як повідомляв Главред, 2 січня Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. У вечірньому зверненні він пояснив, що зміни в Міністерстві оборони спрямовані на підвищення ефективності роботи, зокрема у сфері дронів та цифровізації державних процесів.

