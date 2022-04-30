Нацисти планують танці з бубнами: в окупованій Каховці колаборанти готуються до 9 травня

В окупованій Каховці "влада" планує масштабне святкування 9 травня / Фото Reuters

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області самопроголошена "влада" планує провести масштабне святкування 9 травня. Зокрема, запланований парад і мітинг.

Про це повідомила в Facebook Каховська міська територіальна громада.

"Нинішні нацисти планують танці з бубнами з приводу розгрому своїх одноплемінників – німецьких нацистів", - йдеться в повідомленні.

Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "безсмертний полк", масштабний парад і мітинг. Після урочистостей колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу і бойові сто грамів".

Основна частина дійства відбудеться в Каховці, а в Новій Каховці організують концерт.

Нагадаємо, 27 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готують проведення "референдуму" на тимчасово захопленій території Херсонської області. Вже почали друкувати бюлетені.

Водночас окупанти перешкоджають виїзду українців, які планують залишити межі тимчасово окупованих територій Херсонщини.

26 квітня в окупованому Херсон російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА. "Міським головою "став Олександр Кобець, а" губернатором " – Володимир Сальдо.

Звільнення Херсона

Збройні Сили України здатні перемогти російських окупантів у Херсоні. Але для цього українським захисникам необхідне важке озброєння від міжнародних партнерів. Про це заявляв 20 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

21 квітня Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

26 квітня стало відомо, що ЗСУ вдалося звільнити 5 сіл на Херсонщині, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки.

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