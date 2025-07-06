"Вітаємо бійця": барабанщик гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до Нацгвардії

Наразі музикант Віталій Бронішевський проходить навчання.

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Барабанщик гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до Нацгвардії / колаж: Главред, фото: facebook.com/ZhadanDogs

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Музиканти гурту "Жадан і Собаки" побажали Віталію удачі

Раніше троє учасників гурту приєдналися до бійців бригади "Хартія"

Барабанщик українського гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про це повідомила прес-служба колективу у Facebook.

Зазначається, що наразі музикант проходить навчання.

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"Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця "Хартії" і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Радіємо, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки", - ідеться в повідомленні.

У березні 2024 року троє учасників гурту "Жадан і Собаки" - Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук - приєдналися до бійців бригади "Хартія". У липні вони отримали шеврони підрозділу. Як запевняв сам Жадан, жодних особливих привілеїв музикантам не надають.

Разом з тим, як відомо, наразі колектив проводить благодійний тур Україною, а всі зібрані кошти спрямовуються на підтримку бригади.

Сергій Жадан - останні новини

Як писав Главред, раніше в житті письменника сталося горе - померла перша дружина Сергія Жадана - відомий режисер Світлана Олешко. Зазначається, що Олешко померла внаслідок тривалої хвороби.

Окрім цього, Жадану вже допекли чутки про його любовні історії, тож нещодавно він різко відповів на запитання про роман із Соловій.

Крім цього, Сергій Жадан відреагував на щемливі зізнання співачки Христини Соловій. Вона розповіла, що в них був роман і що вона його кинула.

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