Україну накриває аномальна спека: синоптик здивував прогнозом на найближчі дні

У багатьох областях України температура повітря підвищиться майже до +40 градусів.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakryvaet-anomalnaya-zhara-sinoptik-udivil-prognozom-na-blizhayshie-dni-10679159.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: depositphotos.com/ua

Про що йдеться:

Коли в Україні вдарить майже +40 градусів

Де будуть сильні пориви вітру

Де синоптики прогнозують грозові дощі та град

Погода в Україні у наступні дні буде спекотною та нестійкою у більшості областей. Очікується навіть аномальна спека. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

відео дня

Також синоптик прогнозує грозові дощі з градом. Очікується і шквалистий вітер.

Погода в Україні 7 липня

В понеділок, 7 липня, очікується спекотна погода по всій території України. Вночі без опадів. Вдень та ввечері у західних, Черкаській та Київській областях пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17 – 22 м/с. В решті регіонів України без опадів. Вітер переважно південний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 15... +22 °С, вдень +29… +34 °С, у центральних, південних областях та на Закарпатті місцями +35… +37 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 8 липня

У вівторок, 8 липня, у західних та північних областях очікується нестійкий характер погоди: пройдуть грозові зливи, місцями сильні, вдень у західній частині можливі град та шквали, 17 – 22 м/с, місцями 25 – 27 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 17... +22 °С, в денний +29… +34 °С, у центральних та південних областях +33… +38 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 9 липня

У середу, 9 липня, грозові дощі збережуться у західних регіонах країни, а також у Київській області; місцями можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. На решті території країни пануватиме суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях становитиме вночі +15… +21 °С, вдень +23… +33 °С, у центральних, південних та східних регіонах вночі +20… +25 °С, вдень +34… +39 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 10 липня

У четвер, 10 липня, дощова погода очікується у західних областях. Тут місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, вдень не виключений град та сильні пориви вітру. В решті регіонів України продовжиться період аномально спекотної та сухої погоди. Вітер у західних областях буде північний, на решті території південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в західній частині вночі +13…+18 °С, вдень +15… +20 °С. В інших регіонах вночі +19… +25 °С, вдень +34… +39 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня / фото: Windy

Погода в Україні 11 липня

У п'ятницю, 11 липня, під впливом малорухомого циклону, нестійка погода з короткочасними дощами охопить більшу частину України, за винятком південних областей. Місцями вдень можливий град та шквали, 17 – 22 м/с. У західній частині можливі сильні дощі. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря в західній частині вночі коливатиметься в межах +10…+16 °С, вдень +14… +21 °С. В інших регіонах вночі +19… +25 °С, вдень +34… +39 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: Windy

Погода в Україні 12 липня

У суботу, 12 липня, грозові дощі пройдуть у західних та північно-східних областях країни. На решті України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, при грозах місцями може посилюватися до 15 - 17 м/с. Температура повітря в західній частині вночі +9…+14 °С, вдень +20… +25 °С, в решті регіонів вночі +14… +21 °С, вдень +26… +32 °С, у південно-східній половині +34… +39 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня / фото: ventusky

Погода в Україні 13 липня

У неділю, 13 липня, у східній частині, а також на крайньому заході країни очікуються короткочасні грозові дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря у західних областях вночі +10… +15 °С, вдень +22… +27 °С, в решті регіонів вночі +14… +21 °С, вдень +26… +32 °С, у південно-східній половині +34… +39 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, в Україну йде сильна спека — температура сягатиме до +38°C, особливо в південних і центральних областях. Синоптикиня Наталя Птуха прогнозує пік спеки — 35–38°C до 9 липня, після чого можливе поступове зниження.

Після прохолодного червня погода в Україні різко зміниться — на початку липня очікується сильна спека до +40°C. Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що перші два тижні липня будуть аномально спекотними й сухими.

Проте після 15 липня спека послабшає, з’являться дощі та зниження температури.

Вас також зацікавить:

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред