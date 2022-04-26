Армія України має намір звільнити Херсон, а Миколаїв атаки окупантів РФ наразі не чекає - Кім

ЗСУ збираються йти в наступ на війська РФ у Херсоні - Кім / Фото Reuters

Влада Миколаївської області наразі не очікує на наступ з боку військ Росії. Однак керівництво регіону готується до будь-яких сценаріїв, що включають захист і наступ на захоплені ворогом позиції. При цьому армія України готується до організації контрнаступу з метою звільнення Херсона. Про це заявив керівник Миколаєва Віталій Кім.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що місцева влада наразі не очікує на наступ російських окупантів на Миколаївську область. Однак регіон все одно повинен бути готовий до можливої атаки загарбників.

читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель"При цьому армія України готується організувати контрнаступ з метою звільнення Херсона.

"Наступ на Миколаїв не очікується. Очікується наступ на Херсон. Ми хочемо самі наступати. Ми готуємося до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємося наступати і захищатися. Ми готуємося до найгіршого сценарію завжди", - підкреслив Віталій Кім.

Ситуація у Херсоні

Російські окупаційні війська здійснили військове вторгнення до Херсону на початку березня і захопили місто. Місцеві жителі виступають проти окупації країною-агресором РФ. Вони регулярно виходять на мирні акції на підтримку України.

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25 квітня російські окупаційні війська захопили будівлю Херсонської міської ради. Вони вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Державний прапор України з будівлі зняли. Мер міста Ігор Колихаєв змушений був залишити свій кабінет.

Збройні сили 26 квітня повідомили про продовженні наступу в Херсонській області. Сили оборони України успішно ліквідовують ворогів і відвойовують українські населені пункти. ЗСУ звільнили 5 населених пунктів, окупанти відступили на рубежі легендарної Чорнобаївки.

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