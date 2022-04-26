Далі - Чорнобаївка та Херсон: ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на півдні, знищивши десятки окупантів

Наші захисники успішно просуваються в бік Херсона.
На Херсонщині українські захисники продовжують успішно знищувати ворогів і відвойовувати наші населені пункти.
За минулу добу ЗСУ вдалося звільнити 5 сіл, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки, повідомляє Оперативний ВСУ.
"На Херсонському напрямку звільнено 5 сіл, окупанти відступають на рубежі легендарної Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Генштабі відзвітувати про 70 нових знищених ворогів на Херсонщині. Їх ліквідували в районі населеного пункту Велика Олександрівка. Також там був знищений склад російських окупантів з боєприпасами. У Генштабі кажуть, що точна кількість знищених росіян ще уточнюється.
Варто зазначити, що 24 квітня на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів - ворог посилив розвідувальні активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.
Однак українські захисники зірвали спробу висунення двох диверсійно-розвідувальних груп ворога. Російські військові зазнали втрат до 50% і відступили.
Читайте також:
- Колона танків, шість гіацинтів і два Гради: бригада Дашкевича знищила багато ворожої техніки
- Зірвало вежу потужним вибухом: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажем
- Тотальна невдача: у Британії назвали вражаючу кількість знищених в Україні солдатів РФ