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Далі - Чорнобаївка та Херсон: ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на півдні, знищивши десятки окупантів

26 квітня 2022, 08:38

Наші захисники успішно просуваються в бік Херсона.

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ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на півдні, знищивши десятки окупантів / УНІАН

На Херсонщині українські захисники продовжують успішно знищувати ворогів і відвойовувати наші населені пункти.

За минулу добу ЗСУ вдалося звільнити 5 сіл, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки, повідомляє Оперативний ВСУ.

"На Херсонському напрямку звільнено 5 сіл, окупанти відступають на рубежі легендарної Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

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https://t.me/operativnoZSU

Крім того, в Генштабі відзвітувати про 70 нових знищених ворогів на Херсонщині. Їх ліквідували в районі населеного пункту Велика Олександрівка. Також там був знищений склад російських окупантів з боєприпасами. У Генштабі кажуть, що точна кількість знищених росіян ще уточнюється.

Варто зазначити, що 24 квітня на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів - ворог посилив розвідувальні активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.

Однак українські захисники зірвали спробу висунення двох диверсійно-розвідувальних груп ворога. Російські військові зазнали втрат до 50% і відступили.

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