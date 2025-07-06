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"Дякую вам": Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт

Віталій Кірсанов
6 липня 2025, 17:39
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Гурт Black Sabbath уперше за 20 років зібрався повним оригінальним складом.
Оззі Осборн востаннє виступив перед публікою
Оззі Осборн востаннє виступив перед публікою / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne

Коротко:

  • Шість років тому в Осборна діагностували хворобу Паркінсона
  • Для 76-річного Оззі Осборна це став останній концерт у кар'єрі
  • Послухати легенд рок-музики зібралися 40 тис. фанатів

Легендарний рок-музикант Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт із гуртом Black Sabbath на фестивалі в Бірмінгемі у Великій Британії. Шість років тому в музиканта діагностували хворобу Паркінсона. Про це повідомляє BBC.

Через хворобу фронтмен гурту сидів на чорному крилатому троні під час концерту, після якого йому подарували торт, а в небо запустили феєрверки.

відео дня

Благодійний фестиваль Heavy Metal Live Aid пройшов на стадіоні Астон-Вілла. Крім Black Sabbath, на ньому виступили Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Ронні Вуд з Rolling Stones і Стівен Тайлер з Aerosmith.

Для 76-річного Оззі Осборна це став останній концерт у кар'єрі. З цієї нагоди гурт Black Sabbath уперше за 20 років зібрався повним оригінальним складом.

Спочатку Осборн виконав п'ять сольних пісень. Пізніше до нього приєдналися колеги по Black Sabbath - гітарист Тоні Айоммі, басист і автор текстів Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд. Разом вони виконали чотири пісні і завершили виступ легендарним треком Paranoid (1970).

Через проблеми зі здоров'ям Осборн грав весь концерт сидячи. Під час виконання пісень було чутно, що його голос тремтів, але "все одно був досить сильним".

"Ви не уявляєте, що я відчуваю. Дякую вам від щирого серця", - звернувся до шанувальників легендарний музикант.

Інші учасники фестивалю вшанували творчість Оззі Осборна. Зокрема, фронтмен Metallica Джеймс Гетфілд заявив, що якби не Black Sabbath, його гурту б не існувало.

"Дякую, що дали нам сенс у житті", - вигукнув Гетфілд.

Виступ Guns N' Roses містив кавер на пісню Sabbath 1978 року Never Say Die, а фронтмен Ексл Роуз завершив його вигуком: "Бірмінгем! Оззі! Sabbath! Дякую!".

Грандіозне шоу Back to the Beginning на честь прощального концерту Осборна тривало близько 10 годин. Послухати легенд рок-музики зібралися 40 тис. фанатів.

'Дякую вам': Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт

Дивіться відео з прощального концерту:

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Black Sabbath

Black Sabbath було засновано 1968 року. Гурт стояв біля витоків хеві-металу на початку 1970-х років із хітами War Pigs, Paranoid і Iron Man. У формуванні жанру брали участь й інші колективи - Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep і низка інших відомих команд, проте саме Black Sabbath перші заграли класичний хеві-метал, справивши на цей напрямок безумовний вплив. З 1995 року гурт не випускає нових альбомів і збирається в оригінальному складі лише для окремих концертів. Більшість учасників займаються сольною діяльністю. З 1970 по 2000 рік Black Sabbath продали близько 100 млн копій своїх альбомів. До 2012 року загальний тираж альбомів Black Sabbath наблизився до 70 млн. На сайті Зали слави рок-н-ролу зазначено: "Дивно, але Black Sabbath випустили чотири альбоми, що визначають музичні жанри, за дворічний період, водночас гастролюючи в безперервному ритмі".

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