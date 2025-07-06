"Буде супервесело": Ілон Маск готується до першого з'їзду своєї партії

Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що у Маск немає підтримки.

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Ілон Маск готується до першого з'їзду своєї партії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

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Мільярдер запитав у американців поради, коли і де з'їзд провести

У Трампа припустили, що керівництво компаній Маска не в захваті від його політамбіцій

Співзасновник Tesla і SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск, який напередодні заявив про створення власної партії, анонсував її перший з'їзд.

У своєму дописі в соцмережі Х мільярдер запитав в американців поради, коли і де цей з'їзд варто провести. Також він пообіцяв, що "буде супервесело".

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"Коли і де нам слід провести перший з'їзд Американської партії? Це буде супервесело!" - написав він.

Тим часом, з'явилася реакція адміністрації США на створення Маском нової партії. Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент, коментуючи цю подію, зазначив, що у Маска немає такої підтримки, як ідеї, з якими він раніше асоціювався.

"Принципи DOGE (Департамент ефективності уряду США, яким раніше керував Маск, - ред.) були дуже популярні. Якщо подивитися на опитування, Ілон таким не був. Думаю, ради директорів хотіли б, щоб воно зосередилося на бізнесі, а не на політиці", - сказав Бессент в ефірі CNN.

Також він припустив, що керівництво компаній Маска не в захваті від його політичних амбіцій.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

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Нагадаємо, Ілон Маск став ключовою фігурою в оточенні Дональда Трампа після виборів, що викликало невдоволення у давніх соратників президента. Маск, за словами джерел, поводився як "співпрезидент", брав активну участь у дзвінках і зустрічах, іноді ігноруючи інтереси Трампа.

Також у березні Ілон Маск мав узяти участь у закритому брифінгу Пентагону щодо Китаю, однак захід було скасовано за вказівкою президента США Дональда Трампа. За даними Axios, Трамп був обурений запрошенням Маска через його тісні бізнес-зв'язки з Китаєм і заявив: "Якого біса Ілон там робить? Переконайтеся, що він туди не поїде".

Як повідомляв Главред, Ілон Маск зник із публічного простору, хоча ще нещодавно активно фігурував у медіа, соцмережах і політичних колах. За даними Politico, про нього перестали згадувати і Дональд Трамп, і Білий дім. Це може бути пов'язано з тим, що рейтинг Маска нижчий за рейтинг Трампа, і його згадка шкодить Республіканській партії. Деякі республіканці прямо заявили: "З ним покінчено, люди його ненавидять".

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