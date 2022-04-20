ЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова - Арестович

Арестович оцінив перспективу звільнення Херсона / Кореспондент

Збройні Сили України здатні перемогти російських окупантів у Херсоні. Але для цього українським захисникам необхідне важке озброєння від міжнародних партнерів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру Фейгін Live.

"Всі перспективи залежать від наявності важкого озброєння. Буде - зламаємо, не буде – доведеться возитися довше", - сказав він.

Ситуацію на Херсонському напрямку Арестович оцінив як "55 на 45 на нашу користь".

"Ми там трошки просуваємося, вони теж намагаються протидіяти. Поки боротьба йде за усунення правобережної опуклості в бік Миколаєва. Там російські війська міцно в обороні. Намагаються іноді рухатися, але крайній рух в черговий раз розгромили", – розповів він.

Як повідомляв Главред, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що російські окупанти в період з 1 по 10 травня мають намір провести в захопленій Херсонській області так званий "референдум" щодо створення якоїсь "ХНР".

Планується запуск схеми, знайомої по ситуації в Донецьку і Луганську в 2014 році. Так звані "бюлетені" вже друкуються на друкарні, що контролюється загарбниками в Новій Каховці. В'їзд в місто на період "голосування" хочуть закрити.

При цьому реалізація сценарію під питанням, тому що населення Херсонщини виступає проти окупації та виходить на мітинги за Україну.

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