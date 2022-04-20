УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова - Арестович

20 квітня 2022, 06:02

Ситуацію на Херсонському напрямку радник Голови ОП Олексій Арестович оцінив як "55 на 45 на нашу користь". Все залежить від наявності важкого озброєння.

Херсон
Арестович оцінив перспективу звільнення Херсона / Кореспондент

Збройні Сили України здатні перемогти російських окупантів у Херсоні. Але для цього українським захисникам необхідне важке озброєння від міжнародних партнерів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру Фейгін Live.

"Всі перспективи залежать від наявності важкого озброєння. Буде - зламаємо, не буде – доведеться возитися довше", - сказав він.

Ситуацію на Херсонському напрямку Арестович оцінив як "55 на 45 на нашу користь".

"Ми там трошки просуваємося, вони теж намагаються протидіяти. Поки боротьба йде за усунення правобережної опуклості в бік Миколаєва. Там російські війська міцно в обороні. Намагаються іноді рухатися, але крайній рух в черговий раз розгромили", – розповів він.

Як повідомляв Главред, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що російські окупанти в період з 1 по 10 травня мають намір провести в захопленій Херсонській області так званий "референдум" щодо створення якоїсь "ХНР".

Планується запуск схеми, знайомої по ситуації в Донецьку і Луганську в 2014 році. Так звані "бюлетені" вже друкуються на друкарні, що контролюється загарбниками в Новій Каховці. В'їзд в місто на період "голосування" хочуть закрити.

При цьому реалізація сценарію під питанням, тому що населення Херсонщини виступає проти окупації та виходить на мітинги за Україну.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини Херсона Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Дослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фотоДослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фото Азов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантівАзов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантів Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФЗнищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФ "Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупант"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупант Гороскоп Таро на тиждень 18-24 квітня: Близнюкам - суперники, Скорпіонам - успіх в грошахГороскоп Таро на тиждень 18-24 квітня: Близнюкам - суперники, Скорпіонам - успіх в грошах
Підтримайте Главред

Останні новини

07:39

"Будемо співати на поминках Путіна": Слава Камінська розкритикувала колег за пісні під час війни

07:13

"Тепер ти дитина війни!": Осадча і Горбунов зворушили фото з 8-місячним сином на руках

06:45

Комбриг морпіхів з оточеного Маріуполя назвав два варіанти порятунку містаВідео

06:42

Дитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війни

06:38

Він керував авіабомбардуваннями Чернігова та Києва: розвідка назвала ім'я російського генерала

Реклама
06:33

Орки проти "Старлінка": чому Україна виграє бій за ДонбасПогляд

06:10

Як уберегтися від ротавірусної інфекції під час війни: лікарі дали відповідь

06:02

ЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова - Арестович

05:50

Допоки ЗСУ не розтрощать війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - ІлларіоновВідео

05:39

Йшов на захоплення Одеси: мати моряка РФ розповіла про бойове завдання крейсера МоскваВідео

05:20

Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

04:47

Кінець Росії і смерть Путіна - мольфар передбачив, коли закінчиться війна в Україні

04:15

Стильний манікюр весна 2022 на короткі нігті, що надихаєФото

03:43

Маша Єфросиніна розкрила головний секрет "найоб'єктивнішої журналістки" Ксенії СобчакВідео

03:12

"Запаси зброї РФ можуть затягнути війну": експерт пояснив, скільки Росія протримається на "заначці"Відео

02:10

В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВідео

02:03

Вкусив кліщ: як правильно дістати комаху і не підхопити хворобу Лайма

01:33

Чи піде Путін на застосування ядерної зброї - відповідь експертаВідео

01:27

"Зроблено в Україні з любов'ю": українська модель вперше стане мамою

00:52

Американські дипломати відверто висловилися про ситуацію в МаріуполіВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

00:28

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

00:26

Франція готова надати Україні гарантії безпеки після війни - Reuters

00:08

Найпопулярніший президент: хто зі світових зірок підписаний на Зеленського в Instagram

19 квітня, вівторок
23:56

У Запорізькій ОВА висловилися щодо "референдуму" в Розівці

23:50

У ЗСУ стало більше винищувачів: у Пентагоні розкрили деталі допомоги союзниківВідео

23:33

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

23:29

Розборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалисяВідео

23:10

Зеленський розповів, яка ситуація зараз у заблокованому МаріуполіВідео

22:59

США і Канада відправлять Україні ще більше артилерії

22:58

У британській розвідці назвали причину провалу наступу РФ на ДонбасіВідео

22:52

Названі дивні способи зберегти здоров'я серця і судинВідео

22:46

"Дозволить врятувати життя тисяч людей": Зеленський назвав, що потрібно Україні для війни з РосієюВідео

22:34

"Немає простого способу": Джонсон не вірить у дипломатичне завершення війни

22:29

Наступ РФ на Донбасі може затягнутися на місяці: у Британії дали прогноз, що лякаєВідео

22:24

Звинувачений у вбивстві і рятує Аллу від інфаркту: Максим Галкін висміяв росЗМІ за безглузді чуткиВідео

22:01

Кабмін виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України

21:56

Загинули всі на палубі та в рубці: родичі моряків розкрили нові деталі затоплення МосквиВідео

21:33

Орки знову били ракетами по Краматорську, є загиблий

21:33

Мають чітку дату захоплення Донбасу: в НАТО розсекретили плани Кремля – Business InsiderВідео

Реклама
21:29

"Пройшли під носом у ворога": Білецький розкрив деталі зухвалої операції Азова і морпіхів у МаріуполіВідео

21:27

В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про погодний "сюрприз"Відео

21:00

Коли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для УкраїниВідео

20:56

Наступ поки не почався: РФ перекидає нові сили для масштабних боїв - ПентагонВідео

20:39

"Мамо, ми вбиваємо дітей": зомбована росіянка переконувала сина-окупанта у "благих намірах" РФВідео

20:37

Шольц зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України

20:34

ЗСУ утилізували "Мішу Чечена": на Луганщині ліквідували одного з ватажків "ЛНР"Відео

19:56

РФ готує третю хвилю наступу: Арестович розкрив три сценарії війниВідео

19:42

Ніхто не піде "на плаху" через амбіції Путіна: російський опозиціонер назвав умови для перевороту в РФ

19:40

"Еліту" армії РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 4 роти парашутно-десантних військВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти