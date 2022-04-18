Чорнобаївка - 16:0: ЗСУ знищили склади з ракетними боєприпасами окупантів на Херсонщині

ЗСУ вчергове вдарили по окупантах на Херсонщині / Фото Maxar Technologies

Українські захисники в 16-й раз розгромили позиції російських військових в Чорнобаївці Херсонської області. Попри низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.

Про це повідомив у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" стався. Всупереч сумнівам суспільства, що даний ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керівництва "операцією" генерала Дворнікова", - зазначив Арестович.

До слова, ЗСУ розбили окупантів у Чорнобаївці вже в 16-й раз.

Як повідомляв Главред, 13 квітня українські військові "гостинно" зустріли російських окупантів у Чорнобаївці. Було знищено склади з боєприпасами.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

Довідка.Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб за 10 кілометрів від Херсона. На околиці розташований Міжнародний аеропорт Херсон.

Чорнобаївка була заснована в кінці 17 століття, а історію її виникнення пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Чорнобаєм, який отримав ці землі в подарунок від російської цариці Катерини.

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