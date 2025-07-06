Велика гра Сі: аналітик розкрив три причини, навіщо Пекіну затяжна війна в Україні

Коротко:
- Китай заявив, що не допустить поразки Росії у війні
- Пекін проігнорував саміт миру щодо України у Швейцарії
- Експерт назвав три причини, чому КНР вигідна тривала війна
Китай не приховує стратегічного інтересу до продовження війни в Україні, і це зовсім не новина для західних аналітиків. Днями ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ КНР Ван І під час розмови з новою головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас нібито заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у цій війні.
Австралійський військовий аналітик та відставний генерал Мік Райан вважає, що Китай має щонайменше три стратегічні причини підтримувати тривалий конфлікт в Україні. Про це він написав на платформі Substack.
"Попри заяви Китаю про те, що вони не є стороною у війні і що вони прагнуть мирних переговорів, Ван І підтвердив стратегічну призму, крізь яку Китай насправді дивиться на війну. Їхній розрахунок такий: Китаю вигідне продовження війни в Україні", – зазначив Райан.
За його словами, китайське керівництво розглядає повномасштабну війну в Україні як позитивне явище у стратегічному сенсі, попри її гуманітарні наслідки.
"Пекін не виявив жодного співчуття до українського народу з моменту початку повномасштабної спроби Росії підкорити країну в лютому 2022 року", – підкреслює Райан.
Серед основних причин такої позиції він називає:
Відволікання США.
За словами Райана, війна в Україні змушує США витрачати ресурси та увагу на допомогу Києву, а отже — менше зосереджуватися на стримуванні Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні."Кожна хвилина, яку американські політичні та стратегічні лідери витрачають на роздуми про Україну, – це хвилина, коли вони не можуть зосередитися на китайській загрозі. Кожен долар, витрачений на військову та економічну допомогу Україні, – це долар, який не можна інвестувати в захист західної частини Тихого океану від китайської агресії", – пояснює аналітик.
Економічні вигоди.
Китай суттєво наростив торгівлю з Росією після початку повномасштабної агресії. Пекін купує російські енергоносії за зниженими цінами, а натомість постачає Москві високотехнологічну продукцію, яку та більше не може закуповувати на Заході.
Ідеологічне протистояння із Заходом.
Райан зазначає, що Пекін сприймає війну як частину глобальної боротьби автократичних режимів проти західної моделі."Війна в Україні дає змогу Сі зображати конфлікт як боротьбу, нав'язану Росії НАТО та Америкою. Крім того, з точки зору Сі, це виправдовує посилену увагу до національної безпеки, підвищення політичної чистоти вищого цивільного та військового керівництва, а також модернізації китайських військ", – додає аналітик.
На думку Райана, Китай грає "у довгу гру", дозволяючи Росії бути на передовій антизахідного фронту, а сам при цьому отримує політичні дивіденди та зберігає контроль над ситуацією.
Політика Китаю щодо війни РФ проти України - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 червня українські військові з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон китайського військового на Торецькому напрямку.
Раніше, у Китаї заявили про готовність зміцнювати стратегічну комунікацію з Францією задля політичного врегулювання "української кризи". Про це заявив очільник МЗС Країни Ван І під час брифінгу в Парижі.
Крім того, міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з новою очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін "не може дозволити собі поразки Росії в Україні".
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Про джерело: Substack
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