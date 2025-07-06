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Велика гра Сі: аналітик розкрив три причини, навіщо Пекіну затяжна війна в Україні

Руслан Іваненко
6 липня 2025, 18:51оновлено 6 липня, 20:26
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Пекін використовує війну в Україні, щоб послабити США та зміцнити свої позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіон.
Велика гра Сі: аналітик розкрив три причини, навіщо Пекіну затяжна війна в Україні
Китай збільшує прибутки від торгівлі з РФ, купуючи енергоносії дешево та постачаючи технології, заборонені на Заході / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Китай заявив, що не допустить поразки Росії у війні
  • Пекін проігнорував саміт миру щодо України у Швейцарії
  • Експерт назвав три причини, чому КНР вигідна тривала війна

Китай не приховує стратегічного інтересу до продовження війни в Україні, і це зовсім не новина для західних аналітиків. Днями ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ КНР Ван І під час розмови з новою головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас нібито заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у цій війні.

Австралійський військовий аналітик та відставний генерал Мік Райан вважає, що Китай має щонайменше три стратегічні причини підтримувати тривалий конфлікт в Україні. Про це він написав на платформі Substack.

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"Попри заяви Китаю про те, що вони не є стороною у війні і що вони прагнуть мирних переговорів, Ван І підтвердив стратегічну призму, крізь яку Китай насправді дивиться на війну. Їхній розрахунок такий: Китаю вигідне продовження війни в Україні", – зазначив Райан.

За його словами, китайське керівництво розглядає повномасштабну війну в Україні як позитивне явище у стратегічному сенсі, попри її гуманітарні наслідки.

"Пекін не виявив жодного співчуття до українського народу з моменту початку повномасштабної спроби Росії підкорити країну в лютому 2022 року", – підкреслює Райан.

Серед основних причин такої позиції він називає:

Відволікання США.

За словами Райана, війна в Україні змушує США витрачати ресурси та увагу на допомогу Києву, а отже — менше зосереджуватися на стримуванні Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні."Кожна хвилина, яку американські політичні та стратегічні лідери витрачають на роздуми про Україну, – це хвилина, коли вони не можуть зосередитися на китайській загрозі. Кожен долар, витрачений на військову та економічну допомогу Україні, – це долар, який не можна інвестувати в захист західної частини Тихого океану від китайської агресії", – пояснює аналітик.

Економічні вигоди.

Китай суттєво наростив торгівлю з Росією після початку повномасштабної агресії. Пекін купує російські енергоносії за зниженими цінами, а натомість постачає Москві високотехнологічну продукцію, яку та більше не може закуповувати на Заході.

Велика гра Сі: аналітик розкрив три причини, навіщо Пекіну затяжна війна в Україні
Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Ідеологічне протистояння із Заходом.

Райан зазначає, що Пекін сприймає війну як частину глобальної боротьби автократичних режимів проти західної моделі."Війна в Україні дає змогу Сі зображати конфлікт як боротьбу, нав'язану Росії НАТО та Америкою. Крім того, з точки зору Сі, це виправдовує посилену увагу до національної безпеки, підвищення політичної чистоти вищого цивільного та військового керівництва, а також модернізації китайських військ", – додає аналітик.

На думку Райана, Китай грає "у довгу гру", дозволяючи Росії бути на передовій антизахідного фронту, а сам при цьому отримує політичні дивіденди та зберігає контроль над ситуацією.

Політика Китаю щодо війни РФ проти України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 червня українські військові з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон китайського військового на Торецькому напрямку.

Раніше, у Китаї заявили про готовність зміцнювати стратегічну комунікацію з Францією задля політичного врегулювання "української кризи". Про це заявив очільник МЗС Країни Ван І під час брифінгу в Парижі.

Крім того, міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з новою очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін "не може дозволити собі поразки Росії в Україні".

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Про джерело: Substack

Substack — це американська онлайн-платформа, яка забезпечує публікацію, оплату, аналітику та інфраструктуру дизайну для підтримки підписки на інформаційні бюлетені.

Substack був заснований у 2017 році Крісом Бестом, співзасновником Kik Messenger; Джарадж Сеті, керівник платформи та головний розробник Kik Messenger ; і Хеміш Маккензі, колишній технічний репортер PandoDaily. Бест і Маккензі описують Stratechery Бена Томпсона, технічний та медіа-інформаційний бюлетень на основі підписки, як головне натхнення для їхньої платформи. Крістофер Бест виконує обов'язки виконавчого директора з березня 2019 року. wikipedia

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