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Друкують бюлетені: орки готують "референдум" у Херсонській області

27 квітня 2022, 20:38

Окупанти перешкоджають виїзду українців, які планують залишити межі тимчасово окупованих території Херсонської області.

Херсон
Орки готують "референдум" в Херсоні / скріншот з відео

Орки готують проведення "референдуму" на тимчасово захопленій території Херсонської області. Окупанти вже почали друкувати бюлетені, повідомляє Генштаб в Facebook.

Водночас окупанти перешкоджають виїзду українців, які планують залишити межі тимчасово окупованих території Херсонської області.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого "референдуму", друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України. При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям", - пише пресслужба Генштабу.

Референдуми орків на окупованих територіях

Раніше Главред писав про те, що на захоплених Росією і її бойовиками "ЛДНР" районах Донецької та Луганської областей окупанти вже в середині травня можуть провести так звані "референдуми" про входження нібито "республік" до складу РФ. Орієнтовні дати "плебісцитів" - 14 і 15 травня. Йдеться про "приєднання" всіх районів регіону.

Також "референдум" про оголошення "ХНР" готується в Херсонській області, яку загарбники також можуть приєднати до своєї країни. "Приєднати" захоплений Донбас хоче особисто Володимир Путін. Дати рішень окупантів можуть бути зрушені за результатами боїв з армією України.

26 квітня в окупованому Херсон російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА. "Міським головою "став Олександр Кобець, а" губернатором " – Володимир Сальдо.

Що відомо про Сальдо і Кобце

Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік, а потім – нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді 7 скликання. В останньому посту на своїй сторінці в Facebook він висловлював свою проукраїнську позицію. Політик писав, що він "не зрадив своїй душі" і зазначав, що "його душа – це Херсон, а Херсон – це Україна". Після цього публікацій на його сторінці більше не було.

Інформація про те, хто такий Кобець, поки що невідома.

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