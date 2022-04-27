УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІ

27 квітня 2022, 19:23

Москва, мовляв, має намір оголосити про приєднання Донбасу в межах усіх районів Донецької та Луганської областей.

Володимир Путін
На нібито "приєднанні" територій України до Росії наполягає особисто Путін - Медуза / Reuters

На захоплених Росією та її бойовиками "ЛДНР" районах Донецької та Луганської областей окупанти вже в середині травня можуть провести так звані "референдуми" щодо входження нібито "республік" до складу РФ. Орієнтовні дати "плебісцитів" - 14 та 15 травня. Йдеться про "приєднання " всіх районів регіону. Також "референдум" про оголошення "ХНР" готується у Херсонській області, яку загарбники також можуть приєднати до своєї країни. "Приєднати" захоплений Донбас хоче особисто Володимир Путін. Дати рішень окупантів можуть бути зрушені за результатами боїв з армією України.

Про це повідомляє видання Медуза з посиланням на три джерела, близьких до адміністрації президента РФ. Вказується, що дати проведення, мовляв, "референдумів", можуть змінюватися в залежності від ситуації на фронті.

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - АрестовичЖурналісти пишуть, що Росія під окупацією Донбасу і півдня України має на увазі саме проведення в захоплених районах Донецької та Луганської областей "референдумів" щодо приєднання до РФ і у окупованому Херсоні про нібито "незалежність регіону".

Як вказали джерела, близькі до адміністрації глави РФ, "референдуми" про включення так званих "ДНР" та "ЛНР" до складу російської держави можуть відбутися 14 та 15 травня. Мовляв, "республіки" росіяни збираються "приєднати" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей. І це незважаючи на те, що за Донбас йдуть бої, а окупанти не захопили всі райони регіону.

Крім того, цими ж датами, за відомостями джерел видання, може відбутися псевдореферендум і у Херсонській області, яка частково захоплена російськими окупантами. Там збираються влаштувати "голосування" за, мовляв, "незалежність" регіону від України і створення "Херсонської народної республіки". Надалі область можуть приєднати до РФ.

При цьому джерела також відзначили, що спочатку "референдуми" збиралися провести наприкінці квітня. Дати декілька разів переносили через невдачі російських окупантів у боях з ЗСУ. Дати можуть бути зрушені й пізніше з аналогічної причини.

читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ - на ворога очікає операція "Цитадель"Також інсайдери Медузи, близькі до АП РФ, підкреслили, що співробітники адміністрації не підтримують рішення щодо "приєднання" "депресивних регіонів", однак це особисте бажання Путіна.

Дивіться відео ТСН - окупанти Росії намагаються провести у Херсонській області "референдум" щодо створення "ХНР"

Війна Росії проти України

Заступник командувача військ Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше відкрито сказав, що армія Росії збирається захопити Донбас, південь України, і створити коридор до окупованого Криму.

Спікер Міноборони України заявив, що Росія продовжує свій наступ. Окупанти намагаються захопити Донбас і організувати коридор до Криму. Основні зусилля ворога сконцентровані на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ворожі війська готують нові підрозділи для війни з українською державою.

Росія намагається відкрити фронт в Одеській області. У Збройних силах України попередили, що окупанти РФ готують провокацію і планують завдати ракетних ударів по Придністров'ю. Мета - звинуватити Київ у нападі на молдавський невизнаний анклав.

Главред рекомендує:

viber
ДНР новини Росії ЛНР референдум Володимир Путін Херсонська область ХНР новини України новини Донбасу
Реклама
Популярне
Україну атакують грози і небезпечне явище після ВеликодняУкраїну атакують грози і небезпечне явище після Великодня "Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені "Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку Адольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для УкраїниАдольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для України Били кийком у серце та погрожували зґвалтувати: священик з Херсона розповів про тортури окупантівБили кийком у серце та погрожували зґвалтувати: священик з Херсона розповів про тортури окупантів
Підтримайте Главред

Останні новини

19:49

Вибач, малеча: дівчинка подарувала українському бійцеві іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі

19:37

Вирішальний період війни в Україні близько: чому чим ближче 9 травня, тим ядерніша істерика ПутінаПогляд

19:23

Путін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІВідео

19:15

Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"

19:12

Скоро на Скорпіонів проллється грошовий дощ - докладний гороскоп на травень 2022

Реклама
18:31

Намагаються захопити Донбас і пробивають коридор до Криму: окупанти РФ продовжують наступ на УкраїнуВідео

18:24

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

18:20

Будемо завдавати блискавичні удари: Путін знову спробував налякати Захід ядерною "дубиною"

18:11

Війна прийде в Одесу, або Чим небезпечне для України бурління в Придністров'їПогляд

17:40

iPhone у Росії перетворюється на "цеглину": застосунки видаляються, а акаунти хитрунів блокує Apple

17:31

Заступництво вищих сил і доленосні зміни: три знаки можуть розраховувати на це в кінці квітня

17:27

Психолог пояснила, чому російські окупанти паскудять і забруднюють калом захоплені будинки

17:09

Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з КімомВідео

16:50

ЗМІ розповіли, як завдяки розвідці США ЗСУ регулярно обманюють російських окупантівВідео

16:43

Мають намір звинуватити в нападі Україну: Росія готує ракетні удари по Придністров'ю - ЗСУВідео

16:26

13 разів влупили по орках: ЗСУ на Півдні взяли 5 трофеїв важкої техніки і знищили десятки рашистівВідео

16:11

Встигни ткнути Путіна першим: як США вирішили перетворити Росію на ще одне СомаліПогляд

15:50

Ступка пояснив, чому відсиджується закордоном і не захищає Україну

15:45

Про обмін Медведчука на українських військових мови не йде - ПєсковВідео

15:44

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

Реклама
15:38

"Із Зе він перетворився на Зеленського": Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента

15:07

Свята вода – замість ремонту: в РФ освятили атракціони після двох нещасних випадківВідео

14:52

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

14:48

Барських вперше зізнався, чому пішов у ЗСУ і як рятував матір з Херсона

14:41

Чорнобаївка форева, або Чому західні лідери даремно вештаються до ПутінаПогляд

14:28

"Це тільки початок": Російські кінотеатри переходять на піратські копії

14:05

Британія "дала добро" Україні на використання своєї зброї для ударів по території РФ

14:04

Росія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин Бадрак

13:59

Путін кульгав і гримасував: ЗМІ помітили нові ознаки хвороби кремлівського диктатораВідео

13:57

"Зачистіть цю гидоту": Гордон "розпік" запроданку Корольову, пригадавши погрози її чоловік-стриптезераВідео

13:30

Туреччина сподівається, що Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів вже найближчими днямиВідео

13:25

Козловський "прокляв і послав подалі" своїх рідних у Москві

12:53

Популярний російський телеведучий засудив війну з Україною і покинув РФ: "Росія мені не мати"

12:47

"Божественне втручання": в ОП прокоментували вибухи у трьох областях РФВідео

12:41

Останній резерв Путіна: чому Росії конче потрібно втягнути Придністров’я у війну проти УкраїниПогляд

12:30

Туалетний папір і картини: ЗМІ дізналися, що брав у поїздки принц Чарльз

12:26

Україна може захопити Придністров'я за "клацанням пальців" - АрестовичВідео

12:02

"Коли не буде чим напихати черево": Подоляк заявив, що з низки причин Росії загрожують бунтиВідео

11:45

"Твій обов'язок - стерти українську націю з лиця землі": РПЦ закликає солдатів до геноциду

11:23

Україна вже отримала стратегічну перемогу над РосієюПогляд

Реклама
11:21

У Сєвєродонецьку священик УПЦ МП "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ

11:20

ЗСУ збили високоточний дрон-камікадзе РФ "Куб-БЛА", який вперше застосували на війні в УкраїніФото

11:14

"Погані новини для РФ": Подоляк прокоментував зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі Рамштайн

10:59

Гороскоп на сьогодні, 27 квітня 2022: Ракам – успіх, Козерогам - втрати, Рибам - зміни в особистому житті

10:47

Forbes назвав п'ять ознак краху путінського режиму в РФВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни

10:29

"Каструвати" військову міць РФ: у США оголосили, яким бачать результат війни в Україні – CNNВідео

10:14

"Він гей, одружився на Пугачовій заради грошей!": Симоньян коробить від правди Галкіна про війну в Україні

09:51

Колишній друг Путіна розповів, хто повинен був стати наступником диктатора РФ замість Медведєва

09:37

Російська "сушка" і "алігатор" перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили 7 повітряних цілейВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти