Путін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІ

На нібито "приєднанні" територій України до Росії наполягає особисто Путін - Медуза / Reuters

На захоплених Росією та її бойовиками "ЛДНР" районах Донецької та Луганської областей окупанти вже в середині травня можуть провести так звані "референдуми" щодо входження нібито "республік" до складу РФ. Орієнтовні дати "плебісцитів" - 14 та 15 травня. Йдеться про "приєднання " всіх районів регіону. Також "референдум" про оголошення "ХНР" готується у Херсонській області, яку загарбники також можуть приєднати до своєї країни. "Приєднати" захоплений Донбас хоче особисто Володимир Путін. Дати рішень окупантів можуть бути зрушені за результатами боїв з армією України.

Про це повідомляє видання Медуза з посиланням на три джерела, близьких до адміністрації президента РФ. Вказується, що дати проведення, мовляв, "референдумів", можуть змінюватися в залежності від ситуації на фронті.

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - АрестовичЖурналісти пишуть, що Росія під окупацією Донбасу і півдня України має на увазі саме проведення в захоплених районах Донецької та Луганської областей "референдумів" щодо приєднання до РФ і у окупованому Херсоні про нібито "незалежність регіону".

Як вказали джерела, близькі до адміністрації глави РФ, "референдуми" про включення так званих "ДНР" та "ЛНР" до складу російської держави можуть відбутися 14 та 15 травня. Мовляв, "республіки" росіяни збираються "приєднати" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей. І це незважаючи на те, що за Донбас йдуть бої, а окупанти не захопили всі райони регіону.

Крім того, цими ж датами, за відомостями джерел видання, може відбутися псевдореферендум і у Херсонській області, яка частково захоплена російськими окупантами. Там збираються влаштувати "голосування" за, мовляв, "незалежність" регіону від України і створення "Херсонської народної республіки". Надалі область можуть приєднати до РФ.

При цьому джерела також відзначили, що спочатку "референдуми" збиралися провести наприкінці квітня. Дати декілька разів переносили через невдачі російських окупантів у боях з ЗСУ. Дати можуть бути зрушені й пізніше з аналогічної причини.

читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ - на ворога очікає операція "Цитадель"Також інсайдери Медузи, близькі до АП РФ, підкреслили, що співробітники адміністрації не підтримують рішення щодо "приєднання" "депресивних регіонів", однак це особисте бажання Путіна.

Дивіться відео ТСН - окупанти Росії намагаються провести у Херсонській області "референдум" щодо створення "ХНР"

Війна Росії проти України

Заступник командувача військ Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше відкрито сказав, що армія Росії збирається захопити Донбас, південь України, і створити коридор до окупованого Криму.

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