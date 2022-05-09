Кадирівські тіктокери вступили в "бій" з деревами в лісі

"Кадировець" вступив у "бій" з лісом / скріншот

"Кадирівці" зняли чергове постановочне відео. На кадрах боєць "TikTok-війська" запекло обстрілює дерева.

Відео потрапило в Мережу. Судячи з усього, в лісі нікого не було крім самого бойовика Рамзана Кадирова і оператора, який його знімав.

"Кадировець" стріляв навіть не з одного автомата, а з двох. У порожнечу він вистріляв дві обойми, а у відповідь не прозвучало жодного пострілу.

Зазначимо, це вже не перше постановочне відео, яке публікують бойовики Кадирова - вони "воювали" зі світлофором, порожнім будинком та іншими неживими предметами.

Як повідомляв Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров осоромився у Мережі. Він повідомив, що кадирівці нібито "звільнили від нацистів" село Світличне в Луганській області. Цікаво, що це село з 2014 року перебуває під контролем так званої "ЛНР" і вже 8 років туди не ступала нога ЗСУ.

Раніше Кадиров збирався "захоплювати" Київ і "звільняти Луганськ і Донецьк". Ці міста, як відомо, перебувають під контролем РФ з 2014 року.

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