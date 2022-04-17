У Маріуполі кадирівці заради піар-відео обстрілюють багатоповерхівки: там можуть бути цивільні

"Кадирівці" обстрілюють житлові будинки в Маріуполі / скріншот

У Маріуполі, який з початку березня перебуває в облозі російських окупантів, кадирівці влаштували собі розвагу. Заради чергового "піар-відео" вони знищують житлові багатоповерхівки. Причому обстріл будинків ведеться в районі, який вже окупований, тобто списати руйнування на "нацистів" і "бандерівців" не вийде. Якщо там хтось і є, то це звичайні жителі міста.

Як видно на кадрах, які опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, бойовики чеченського диктатора Рамзана Кадирова б'ють з танків по житлових будинках в Лівобережному районі міста - в тій його частині, яка знаходиться ближче до Східного мікрорайону.

У цій частині Маріуполя українських захисників міста немає вже понад 20 днів.

"Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з порожніми вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований... Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіше за життя маріупольців", - написав Андрющенко.

Як повідомляв Главред, раніше в Мережі з'явилося постановочне відео "TikTok-військ" чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Кадирівці обстріляли повітря, хоча робили вигляд, що б'ються з якимось, мабуть, уявним ворогом.

Раніше "кадирівці" вступили у "запеклий бій" в одному з українських міст. Вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.

Також "кадирівці" відзначилися зйомкою ще одного постановочного "бою" з порожнім гаражем. Один з бойовиків обстрілював металеві двері, нібито беручи участь у перестрілці з кимось зовні.

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