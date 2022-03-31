Кадирівці в Україні вступили в "запеклий бій" зі світлофором

Кадирівці обстріляли світлофор / Колаж pixabay.com, скріншот

"Кадирівці", яких тепер називають не інакше як "TikTok-військами", вступили в "запеклий бій" в одному з українських міст.

Цього разу вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.

На кадрах видно, як троє бойовиків Рамзана Кадирова відкрили вогонь з автоматів по світлофору. Троє "TikTok-воїнів" зробили по ньому кілька десятків пострілів.

Як повідомляв Главред, раніше Служба безпеки України опублікувала телефонну розмову одного з "кадирівців" зі своєю дружиною. Той розповів їй, що знаходиться не на передовій, але зупиняє тих солдатів, які тікають.

"Наше завдання гнати в бій цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії", - сказав "кадирівець".

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