"Не поділили награбоване": Арестович назвав переможців перестрілки між чеченцями і бурятами під Чорнобаївкою

Арестович назвав переможців перестрілки чеченців і бурятів під Чорнобаївкою / скріншот

У масовій перестрілці між російськими окупантами, що сталася в ніч на 29 квітня в тимчасово окупованій Киселівці біля Чорнобаївки, група військових Російської Армії з Бурятії перемогла чеченських "тіктокерів".

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович в ефірі каналу "Фейгін Live" зазначив, що в цьому конфлікт він був за бурятів.

"Буряти перемогли, говорять. Я завжди в них вірив, тому що це серйозні хлопці... А кадирівці - це тікток-війська. Якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано. Так от, буряти-хлопці прості, натхненні, вони перемогли", - сказав Арестович.

За його словами, конфлікт між російськими солдатами почався через незгоду з тим, "як ділити награбоване" і "хто піде в першу лінію чергувати".

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"Посилення міжнаціональних конфліктів, деморалізація, садизм і т.д. треба зрозуміти дуже просту річ: всім цим людям забезпечено посттравматичний стресовий розлад, всі вони будуть абсолютно деморалізовані і повернуться в Росію, коли війна закінчиться. Як ви думаєте, що вони принесуть туди, де вони живуть?",- поставив риторичне запитання радник глави ОПУ.

Раніше військова розвідка повідомляла, що в вогневому протистоянні між чеченцями і бурятами було задіяно близько сотні російських солдатів, точна кількість поранених і загиблих невідома.

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