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"Дон" Кадиров зганьбився в Мережі: тікток-війська "звільнили" село, яке 8 років окуповане

5 травня 2022, 17:06

Тіктокери Кадирова вивчають карту, планують "спецоперацію" зі звільнення села від ЗСУ.

Кадирівці
Кадирівці / Радіо Свобода

Глава Чечні Рамзан Кадиров в черговий раз осоромився в Мережі. За його повідомленням, кадирівці нібито "звільнили від нацистів" село Світличне в Луганській області.

На кадрах видно, як тіктокери Кадирова вивчають карту, планують "спецоперацію" зі звільнення села від ЗСУ, а потім з автоматами пробираються по дорозі села з прапором Чечні.

"Підсумки дня спецоперації в Луганському напрямку: повністю звільнено населений пункт Світличне. Завдяки злагодженим діям чеченських бійців стало можливим взяття під абсолютний контроль чергової території, де промишляли бандити. Зараз у Світличному завершується зачистка. Більше того, наші спецпідрозділи населеного пункту – селища Нижнє. Це відмінні результати роботи, яку наші бійці виконали дуже грамотно" - написав Кадиров.

Він додав, що наступним етапом на звільнених територіях будуть проведені гуманітарні заходи, щоб максимально швидко відновити нормальне життя.

Кадиров похвалив своїх бійців за успішно виконане завдання.

Ось тільки дон-дона висміяли в Мережі. Інформація, яку Кадиров підніс як велику перемогу, тільки всіх розсмішила.

Село Світличне Луганської області з 2014 року знаходиться під контролем так званої "ЛНР" і вже 8 років туди не ступала нога ЗСУ.

читайте такожКадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського-РНБО

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під час планування вторгнення в Україну лідер Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну ліквідувати Володимира Зеленського.

"З приводу ліквідації нашого вищого керівництва. План отримав 3 лютого Кадиров при відвідуванні Путіна. На цій зустрічі був узгоджений план ліквідації нашого президента і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить", - розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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